Quirno respaldó la contratación vinculada a la esposa de Sturzenegger: "No hay ninguna irregularidad"

Quirno sostuvo que la contratación con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa se realiza desde 2018 y que el expediente fue publicado íntegramente.

Pablo Quirno, canciller de Argentina.

Pablo Quirno, canciller de Argentina.

El canciller Pablo Quirno rechazó públicamente que existan irregularidades en el contrato firmado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) por $114.044.133 para brindar capacitación en idioma inglés a personal de la cartera.

A través de una publicación en la red social X, el funcionario aseguró que “no hay absolutamente ninguna irregularidad” en el procedimiento y explicó que, debido al vínculo familiar entre la directora ejecutiva de la entidad, María Josefina Rouillet, y el ministro Federico Sturzenegger, se activó el procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017.

Según detalló Quirno, la Cancillería mantiene contratos con la AACI desde 2018 para la formación en inglés de su personal. En esta ocasión, afirmó que intervinieron la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para revisar el trámite.

En otro mensaje, el canciller citó el artículo 4°, inciso b) del Decreto 202/2017, y sostuvo que el marco normativo exige dar publicidad a las actuaciones. “Se da publicidad a las actuaciones”, escribió, al tiempo que indicó que el expediente fue “publicado íntegramente” en un sitio institucional y que su contenido puede ser verificado.

Desde el entorno de Sturzenegger también salieron a respaldar la contratación. A través de un vocero, señalaron que el único elemento adicional a aportar es el informe de la Oficina Anticorrupción incorporado al expediente y afirmaron que “está clarísimo que no hubo ni hay irregularidad alguna”.

Las declaraciones oficiales se producen luego de cuestionamientos difundidos en redes sociales sobre el contrato de capacitación en inglés adjudicado a la AACI y el procedimiento aplicado ante el vínculo declarado con el ministro.

