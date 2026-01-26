26 de enero de 2026 - 21:45

Ley Penal Juvenil: el Gobierno nacional negociará con la oposición para bajar la edad de imputabilidad

El oficialismo busca ordenar los textos existentes y lograr consenso con la oposición, quien aceptaría la nueva edad de imputabilidad de 14 años. Sin embargo, Milei sostiene que debe ser 13.

El Gobierno comenzó a definir la estrategia para impulsar el proyecto de Ley Penal Juvenil.

El Gobierno comenzó a definir la estrategia para impulsar el proyecto de Ley Penal Juvenil.

Con la mira puesta en reunir los apoyos necesarios en el Congreso, el Gobierno de Milei comenzó a definir la estrategia política y legislativa para impulsar el proyecto de Ley Penal Juvenil. La iniciativa será trabajada junto a la oposición, con el objetivo de ordenar los distintos textos existentes y lograr consenso.

Según Noticias Argentinas, fuentes oficiales aseguran que en la Casa Rosada confían en poder unificar las propuestas presentadas sobre el régimen penal juvenil, en particular aquellas que plantean la reducción de la edad de imputabilidad.

El presidente Javier Milei sostiene la postura de bajarla a los 13 años, pero dentro del oficialismo reconocen que el acuerdo más amplio alcanzado hasta el momento se ubica en los 14.

“Hay varios proyectos. La idea es unificar y aprovechar para construir consensos. Es un tema clave, pero tenemos que ver por dónde podemos empezar a generarlos”, sostuvo la misma fuente.

Hasta cuándo se podría extender el tratamiento

No es la primera vez que el oficialismo involucra a la oposición con este tema: en agosto de 2024, la Cámara de Diputados había habilitado un debate similar y en mayo de 2025 consiguió dictamen.

Si bien el ideal es cumplir con la aprobación de la Ley Penal Juvenil en febrero, el Gobierno anticipa que los plazos legislativos son complejos y que podría dificultar la aprobación de la norma.

Aún con la estrategia en pleno debate hay quienes creen que el tratamiento podría extenderse durante el período ordinario que iniciará el 1° de marzo.

“No hay tiempo. Tenemos pocas sesiones. A lo sumo dos por cámara y tenemos que ser quirúrgicos”, admitió un alfil legislativo involucrado en la negociación. Sin embargo, hay un sector que ve factible la posibilidad de aprobarlo durante la prórroga veraniega.

Jeremías Monzón, un impulso a la posible Ley

Asimismo, desde el oficialismo destacan como positiva la posibilidad de instalar el tema luego del caso de Jeremías Monzón, el joven de 15 años torturado y asesinado en Santa Fe. Una de las más activas con la campaña fue la actual jefa de bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.

Mientras tanto, Bullrich y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se preparan para trabajar en paralelo con la idea de obtener media sanción de la reforma laboral, cuyo debate iniciará el 11 de febrero en el Senado, y el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur para la misma fecha en la Cámara Baja.

