Ley de Glaciares: empezó el debate con polémica y con 100.000 oradores inscriptos

Este miércoles comenzaron las audiencias públicas en la Cámara de Diputados de la Nación para debatir la reforma de la Ley de Glaciares , un proyecto que busca modificar la protección de las zonas periglaciares y que despertó una movilización sin precedentes: más de 102.000 personas se inscribieron para exponer.

Ley de Glaciares: la Justicia rechazó la cautelar de ONG ambientalistas contra el formato de las audiencias

Ley de glaciares: los que deberían hablar se callan la boca

La reunión, conducida por los diputados oficialistas José Peluc (Recursos Naturales) y Nicolás Mayoraz (Asuntos Constitucionales), inició con un clima muy tenso. Desde el comienzo, Mayoraz confirmó que la Justicia rechazó todas las medidas cautelares que buscaban frenar la audiencia, lo que dio vía libre al esquema limitado de exposición propuesto por La Libertad Avanza.

El momento más tenso se vivió cuando un grupo de diputadas de Unión por la Patria, encabezado por Paula Penacca, Lucía Cámpora y Sabrina Selva , se acercó al estrado para plantear que había expositores e interesados que no podían ingresar al edificio.

Ante la denuncia, Peluc respondió: "Podemos hablar, pero le dejamos el uso de la palabra a la próxima expositora. No pueden cortar la audiencia, las llamo al orden". El conflicto siguió hasta que se acordó que Mayoraz gestionara el ingreso de las personas. Tras el incidente, Marta Maffei pudo iniciar su intervención.

A pesar de la cifra récord de inscriptos, el oficialismo determinó que solo podrán hablar 360 personas (180 de forma presencial hoy y 180 de manera virtual el jueves). Esto significa que menos del 0,3% de los interesados podrá tomar la palabra en vivo.

Para el resto de los más de 100.000 anotados, el Congreso habilitó canales alternativos con el envío de un video de hasta 5 minutos vía YouTube o la presentación de documentos escritos para el expediente.

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El criterio de selección prioriza a los primeros anotados por provincia para "garantizar el federalismo". La oposición y diversas ONG sostienen que el formato contradice estándares internacionales de participación pública.

Bajo la consigna “Hacer fila hasta que nos dejen hablar”, diversas agrupaciones, pueblos originarios y partidos de la oposición (PJ, Izquierda, Coalición Cívica y sectores de la UCR) convocaron a una marcha frente al Congreso para este miércoles a las 17:00 hs.