Levrino defendió la política de seguridad en la Legislatura y cargó contra el kirchnerismo

Tras meses de silencio y pedidos de citación de la oposición desestimados, el ministro de Seguridad, Raúl Levrino, y el director General de la Policía de Mendoza, Roberto Munives, se presentaron este jueves ante la Comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura para dar explicaciones sobre su gestión. La sesión estuvo marcada por un clima de tensión y chicanas y acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición.

Durante su exposición, el ministro defendió la política de seguridad implementada a partir de la administración de Alfredo Cornejo y continuada por la gestión de Rodolfo Suárez. Advirtió que desde 2016 a la actualidad ha habido un descenso en la cantidad de homicidios y de robos agravados en la provincia, según los indicadores, aunque reconoció que en el último tiempo han subido los hurtos y atribuyó ese incremento al avance de la inflación y el desempleo.

La visita de los funcionarios se produjo luego de las elecciones PASO del último domingo, tal como se había anticipado días atrás desde el bloque oficialista. Desde finales del 2020, los legisladores opositores habían exigido en 8 oportunidades la comparecencia de la cúpula provincial de seguridad, a raíz de distintos crímenes y hechos delictivos producidos en Mendoza.

Levrino comenzó su presentación resaltando que, pese a los requerimientos opositores, compareció en dos oportunidades ante la Legislatura y precisó que se trató del tratamiento de las leyes de Presupuesto 2020 y 2021.

“Mendoza tiene una política de seguridad pública que comenzó con el gobierno de Cornejo y que continúa con el de Rodolfo Suárez. Basada fundamentalmente sobre la base del recurso humano, de la tecnología aplicada a la seguridad y de la indicación de datos para toma de decisiones”, manifestó.

Aseguró que nunca se invirtió tanto en bienes de capital como en los gobiernos de Cornejo y Suárez y remarcó la inversión realizada por la provincia en la adquisición de drones, helicópteros, cámaras de videovigilancia y móviles policiales, además de chalecos antibalas y municiones para los efectivos. Asimismo, destacó el trabajo de el sistema “Ojos en alerta” y del Observatorio de Seguridad Pública para el abordaje inteligente del delito.

El ministro que los resultados de esta política de seguridad se pueden medir en función del tiempo y de los indicadores. En este sentido, sostuvo que “en el 2015 había una tasa de homicidios de 9,5 cada 100 mil habitantes y hoy es de 4,4 cada 100 mil habitantes”. “Otro indicador son los delitos agravados con uso de armas. Cuando se implementó esta política de seguridad en diciembre de 2015 hay una disminución del 35%. Y comparando el 2019, con la excepción de 2020, y tomando el 2021 tenemos una disminución del 12%”, añadió.

Sin embargo, reconoció que respecto a los hurtos “sí hay un incremento”. “Esto se ha producido en función de la inflación y el desempleo. El delito ha aumentado en función de la situación económica”, explicó Levrino, aunque no precisó la cifra en la que han subido estos delitos y dijo que los valores los da el Ministerio Público Fiscal.

El ministro Raúl Levrino brinda explicaciones en la Legislatura Provincial El ministro de Seguridad de Mendoza Raúl Levrino, luego de que la oposición exigiera su presencia desde hace meses. El funcionario se presenta ante la Comisión Bicameral de Seguridad para responder inquietudes y exponer ante los legisladores. Foto: Orlando Pelichotti

Cortocircuitos y chicanas

Durante varios pasajes de la extensa sesión se vivieron momentos tensos y fuertes cruces entre los funcionarios y los legisladores opositores. El primero ocurrió cuando el presidente de la Bicameral, el senador del PJ Rafael Moyano interrumpió a Levrino para que resuma su exposición inicial para dar lugar a preguntas. Esto generó una reacción del funcionario que lanzó que “cuando le tocó gobernar a La Cámpora y al justicialismo no tenían indicadores” y desde el peronismo lo acusaron de “hacer política”.

Posteriormente se volvió a producir otro cortocircuito cuando el ministro relacionó el incremento en las cifras de hurtos a la cuestión económica y habló también de pobreza. “Cómo no va a haber un incremento si tenemos una inflación del 50%, si tenemos una pobreza del 50%, si tenemos desempleo, que son variables económicas nacionales que sin lugar a dudas está afectando no solo a la economía sino a la delincuencia”, afirmó Levrino y comenzó un griterío en la sala.

Los legisladores opositores cuestionaron su afirmación aduciendo que estaba estigmatizando a los pobres. Ante esa acusación, el funcionario dijo: “No estoy estigmatizando, estoy diciendo que la inflación y el desempleo afectan las modalidades delictivas”.

Tras esos cruces el subsecretario de Relaciones Institucionales, Néstor Majul, pidió la palabra y dijo sentirse discriminado porque uno de los legisladores le gritó “callate, gordito” y “bidón de plástico”. El apuntado fue el senador Marcelo Romano, del Partido Verde.

La audiencia se extendió por más de 3 horas y el ministro y el jefe de la Policía fueron interrogados también por el accionar de las fuerzas de seguridad en los festejos del último aniversario del Club Godoy Cruz Antonio Tomba, en las circunstancias del femicidio de Florencia Romano, entre otros hechos.

Finalizado el encuentro, Levrino cargó contra la oposición. “Lamentablemente nos encontramos con una interpelación de La Cámpora y del kirchnerismo que siempre denosta, grita y agravia a quienes venimos a exponer puntualmente sobre una política de seguridad”, disparó.

“Estos mismos que hoy nos interpelan son los que estaban con (Celso) Jaque cuando hablaba del mapa del delito y después tuvieron que pedir disculpas a la ciudadanía porque mintieron. Estos mismos que hoy nos convocan son los que participaron en el gobierno de (Francisco) ‘Paco’ Pérez cuando se desmanteló el parque automotor, no había nafta para patrullar, no tenían chalecos los policías, no tenían balas”, agregó.

El balance opositor

El presidente del bloque de senadores del Frente de Todos-PJ, Lucas Ilardo, expresó que “era una visita muy esperada, no podían pasar dos años para que pudiera venir”, pero sostuvo que “las explicaciones no nos convencieron mucho”.

“Empezó dando una exposición donde prácticamente nos decía que la seguridad en Mendoza estaba estupenda y después terminó reconociendo que la situación está en términos de gravedad en la provincia. Les planteamos que había cuestiones que no estaban resueltas, que nos había parecido de muy mal gusto el trato que le habían dado al caso de Florencia Romano”, indicó y concluyó: “La gran crítica que hay en materia de seguridad contra el gobierno de Suárez es que nadie se hace cargo de nada”.

El ministro Raúl Levrino brinda explicaciones en la Legislatura Provincial El ministro de Seguridad de Mendoza Raúl Levrino, luego de que la oposición exigiera su presencia desde hace meses. El funcionario se presenta ante la Comisión Bicameral de Seguridad para responder inquietudes y exponer ante los legisladores. Marcelo Romano , Lucas Ilardo y Germán Gómez Foto: Orlando Pelichotti

El diputado peronista Néstor Márquez expresó que “esperamos dos años al Ministro y vino a hacer política. No vamos a aceptar las descalificaciones”. Por su parte, Germán Gómez, titular de la bancada del PJ en la Cámara de Diputados, afirmó que “tenemos que conseguir más recursos si no es imposible llevar adelante un apolítica de seguridad seria y concreta”.

A su vez, el legislador Mario Vadillo (Partido Verde) advirtió que “hoy salís a cualquier departamento de Mendoza y la gente de día y de noche tiene inseguridad y riesgo de su vida”. En tanto, su compañero de espacio, el senador Marcelo Romano, consideró que “como tercera fuerza vamos a seguir controlando a aquellos que manejan los dineros públicos”.