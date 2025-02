Legislatura: el oficialismo está abierto a "debatir" las PASO en Mendoza si el Congreso las suspende en 2025

Los diputados y senadores, sobre todo los del oficialismo, seguirán de cerca las sesiones del Congreso. Si bien el radicalismo ha apoyado siempre las primarias y ha criticado que los argumentos en contra sólo sean "económicos", están "abiertos a discutir" una posible suspensión si se da el caso que se suspendan a nivel nacional; y que también haya una suerte de "presión" opositora para no realizarlas.

"Si Nación las suspende para este año y vemos que otros partidos políticos en Mendoza también están a favor de que no haya al menos en 2025, estamos abiertos a discutirlo", aseguraron a Los Andes fuentes legislativas del radicalismo, quienes dejaron en claro que más allá de que será una decisión política del Gobierno de Alfredo Cornejo avanzar o no en Mendoza , el tema "es legislativo".

Hasta ahora, en el radicalismo local ha habido una defensa irrestricta de las PASO. Tanto Cornejo, como a su vez los legisladores y funcionarios, han apoyado la medida y han fundamentado con ejemplos la importancia que sea la ciudadanía la que elija los candidatos para los comicios. "Hasta que no haya discusión nacional no tiene sentido hablar de este tema", dijo el senador radical Martín Kerchner, y agregó que las PASO "ordenan bien la oferta electoral" y que quitarlas daría más poder al partido y menos a los ciudadanos. Pero también admitió que "cuando no hay competencia sirve solo como encuesta". En la misma línea opina Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados, quien valora a las PASO, pero también entiende que hay que aguardar conocer qué ocurrirá en el Congreso.

Sesión de la Honorable Cámara de Senadores de Mendoza, en la Legislatura Provincial. Foto: Los Andes Sesión de la Honorable Cámara de Senadores de Mendoza, en la Legislatura Provincial. Foto: Los Andes

De más está decir que los ejemplos de buenas internas en el frente oficialista sobran: la última en 2023 entre Alfredo Cornejo y Luis Petri para la gobernación; y anteriormente entre Rodolfo Suárez y Omar De Marchi, en 2019. Y lo mismo ha ocurrido en la oposición, por ejemplo en el PJ, con la interna de cuatro precandidatos en 2023 que ganó Omar Parisi; pero sobre todo la del 2019 entre Anabel Fernández Sagasti y Alejandro Bermejo.

Más allá de asegurar que la suspensión de las PASO "no está en estudio" hoy, el escenario podría cambiar. Por un lado, porque no se está hablando de elecciones ejecutivas, sino legislativas (Mendoza renovará la mitad de los concejales en los concejos de los departamentos, 19 senadores y 24 diputados provinciales y cinco bancas de diputados nacionales); y por otro lado, por la posición que puedan tomar desde la oposición.

Ya el Pro a nivel nacional avanza en la suspensión con La Libertad Avanza (LLA), y lo mismo podría replicarse en Mendoza, con dirigentes que se han posicionado en contra de las primarias, como el Partido Demócrata y LLA, y el estudio por parte del PJ y otra parte de La Unión Mendocina.

Minería en Mendoza

Respecto a la matriz productiva, se espera que a fines del primer trimestre del 2025 pueda llegar la etapa II de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de exploración de los 29 proyectos de Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO).

Si bien la primera tanda no tuvo prácticamente problemas, esta segunda etapa en primer lugar deberá darse luego que resuelvan todos los errores que enmarcó la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) en términos de aportar información más precisa respecto a cuestiones geológicas, hídricas y de flora y fauna de cada una de las áreas, entre otros. Luego de tener el aval, se debe llevar a cabo una audiencia pública y recién allí llegará a la Legislatura

Otro tema es el de la reactivación del Proyecto San Jorge (PSJ), en la zona de Uspallata (Las Heras) que generó incluso disturbios en momentos en los que se realizaría la inauguración de una oficina de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata.

Actualmente se está trabajando en la DIA de explotación de la mina de cobre y se espera que en el transcurso del 2025 pueda darse el análisis, luego también de una audiencia pública. Advierten fuentes legislativas que sería "otro tipo de debate" respecto a los del MDMO, por dos diferencias fundamentales: por un lado, se trata de un proyecto metalífero de explotación; y también influye la zona, ya que éste se centrará en Las Heras.

Debates legislativos de febrero

Para este comienzo de mes, por lo menos se aguardan cuatro proyectos. Por el lado del Senado, Kerchner informó que se avanzará con el proyecto de modificación del Código Procesal Penal que ya tiene media sanción y busca "agilizar la investigación criminal" y que busca evitar los artilugios legales de la defensa que muchas veces impiden el avance de la causa.

También se tratará la modificación del Código de Familia que pretende agilizar procesos de adopción y que se trabajó en conjunto con la ministra de la Corte, Teresa Day; y otro es el de regulación del cannabis medicinal, sobre el cual regulará la actividad con registros parámetros legales

Más adelante, se espera también que se comience a analizar el uso de celulares de forma regulada en las escuelas, dentro del ámbito de la DGE. "Hoy no están permitidos los dispositivos en horario de clase, pero el proyecto permite su uso con protocolos para que ayuden al conocimiento y la pedagogía sin generar distracción en el aula", dijo el Senador.

En Diputados, mientras tanto, se tratará el proyecto de regularización dominial, que ya tiene sanción inicial del Senado, pero que la Cámara Baja adelanta que avanzará con algunas modificaciones

Del ámbito de Seguridad, aguardarán que el Ministerio envíe un proyecto de modificación de la actuación de los preventores, en virtud que la Ciudad de Mendoza pretende el uso de las pistolas no letales Taser. También llegará otro proyecto con el fin de combatir el ciberdelito a través de la protección de las estructuras críticas del Estado, pero así también los privados y la ciudadanía.

Críticas y propuestas opositoras

Desde el peronismo, el diputado Germán Gómez criticó al radicalismo al sostener que es "muy difícil" tratar un proyecto de la oposición y que seguirán impulsando iniciativas para mejorar la seguridad en Mendoza, respecto a cuestiones ligadas al narcotráfico y mejores coordinaciones entre municipios y el Gobierno Nacional. "La cartera de Seguridad anda muy mal y no se nos escucha como oposición con estos temas, con otras propuestas para abordar la situación".

También dijo que han presentado proyectos respecto al tema de empleo y producción porque "tampoco anda bien en Mendoza, no hay crecimiento productivo, se han tomado medidas desajustadas y en sentido contrario a los productores de la provincia de Mendoza".

En La Unión Mendocina hay varias iniciativas presentadas. Una de ellas deroga algunos artículos de la ley de ministerios para "volver a reinstalar los consejos departamentales y foros vecinales en materia de seguridad, que antes existían pero cuando asumió el Gobernador los derogó con la ley de ministerios", dijo el senador Germán Vicchi. Otro de ellos tiene que ver con "independizar" la oficina de Ética Pública. También hay algunos referidos a cuestiones de Educación, Hacienda y Salud.

El Partido Verde, en tanto, arrancará el 2025 con proyectos para la protección ambiental y animal. Uno prevé la creación de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) y otro se enmarca en un pedido de informes sobre la situación en el Parque Provincial Aconcagua tras la rescisión del convenio de bienestar animal.