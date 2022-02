Legislatura: ya empezó la puja por el recambio de autoridades

Se aproximan la renovación de bancas en la Legislatura provincial y el inicio de un nuevo periodo de sesiones ordinarias. De la mano de esto, crece la expectativa por quiénes ocuparán los espacios de poder que dejarán vacantes los que se van. Están en juego presidencias de bloques, cargos en las cámaras de Senadores y Diputados y el liderazgo de las principales comisiones. Algunos cambios estarían obligados por el fin de los mandatos, pero otros responderían a estrategias políticas.

“No los hemos ni hablado” prometieron a coro peronistas y radicales cuando Los Andes consultó sobre estos movimientos. Aunque los rumores que vaticinan tendencias a favor de unos u otros, y que poco saben de fechas, circulan hace rato por los pasillos de la Legislatura.

Una presidencia codiciada

El oficialismo provincial es el que más palpita esta previa. La Presidencia Provisional del Senado, el cargo más importante debajo del vicegobernador, quedará vacante a fines de abril por la salida de Juan Carlos Jaliff. El cargo que deja Jaliff es de indudable importancia; es el tercero en la línea de sucesión provincial. Al presidente provisional del Senado le toca estar al frente de las sesiones cuando el vicegobernador Mario Abed se ausenta y, por lo tanto, éste será quien defina su reemplazo. El nombre que suena con más fuerza es el de Martín Kerchner.

El ministro estrella de la gestión Cornejo, Martín Kerchner, suena para ocupar la Presidencia Provisional del Senado, el lugar número tres en la sucesión provincial.

El ex superministro de Alfredo Cornejo aun no asume la banca pero ya participó, en calidad de senador electo, de la reunión de comisiones por el proyecto de Boleta Única. Este proyecto será ley antes de que jure, por lo que su presencia alimentó rumores. No obstante, él aseguró que “se habla mucho y se opina demasiado. Esas cosas se definen cuando se asuma”.

La presidencia de los bloques también puede tener cambios, tal como sucedió con Alejandro Diumenjo, hombre de confianza del gobernador Rodolfo Suárez, quien en 2019 ocupó la conducción de la bancada radical en el Senado, puesto que hasta entonces tenía Costarelli (cercano a Cornejo).

Pero Diumenjo ha tenido algunos cuestionamientos y su continuidad como jefe de bloque no está asegurada. El senador suarista dice que no será un obstáculo si alguien tiene la misma pretensión porque es “un hombre de equipo”.

La senadora suarista Natacha Eisenchlas, vuelve a aparecer posicionada para ocupar la presidencia del bloque oficialista en la Cámara Alta.

En tanto, otra senadora suarista, Natacha Eisenchlas, viene levantando el perfil en las redes y en las sesiones. Salió con una nota de opinión bancando el proyecto de Boleta Única, expuso una férrea defensa a la cesión de hectáreas en Malargüe para el complejo El Azufre –muy cuestionado por la oposición-, además de respaldar a Suárez en su gestión. Cabe recordar que su nombre sonó fuerte para presidir el bloque en 2019, por lo que no habría que sorprenderse si esta vez se concreta.

En el peronismo se acordó discutir el tema de los cargos legislativos recién en abril, pero hay quienes aseguran que Alejandro Bermejo aspira a la Vicepresidencia segunda de la Cámara Alta que dejó su hermano Adolfo por asumir como diputado nacional. Actualmente está el sureño Mauricio Sat en ese lugar.

El ex intendente de Maipú Alejandro Bermejo, quiere seguir los pasos de su hermano Adolfo y ocupar la vicepresidencia del Senado. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

En la conducción del bloque peronista no habría cambios, pese a las especulaciones sobre La Cámpora. No hacen fila en el PJ para presidirlo y en ese puesto seguiría Lucas Ilardo.

El camporista Lucas Ilardo seguiría al frente del bloque de senadores del Frente de Todos-PJ.

Un diputado que no querrá pasar desapercibido

En la Cámara de Diputados también hay perspectivas de cambios. El cornejista Diego Costarelli viene desde el Senado y algunos radicales dan por hecho que no será un diputado más. A la par, hay un radical que preside dos órganos: Jorge López, quien ostenta la titularidad del Interbloque Cambia Mendoza y la de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios.

“Mi tarea es defender la gestión oficialista desde el lugar que me toque ocupar”, dice Costarelli, ex coordinador de gabinete de Cornejo con la intención de bajarle voltaje al tema.

Por el lado del PJ, Cristina Pérez deja la vicepresidencia en la Cámara de Diputados, y es obligado su reemplazo aunque no hay nombres aún.

El oficialismo podría quedarse con más comisiones

Los frentes también se disputan el control de las comisiones, que son los ámbitos en los que se definen las leyes antes de la votación.

No está escrito en ningún lado pero hay un acuerdo político desde hace años: los oficialismos presiden las comisiones de Hacienda y de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC). Además, tienen mayoría para aprobar los despachos en estas dos comisiones, que son las más importantes.

La conducción del resto de las comisiones suele repartirse en proporción a la cantidad de legisladores que tenga cada fuerza. Debido a la distribución bipartidista que tendrá la Legislatura cuando se renueve, esta discusión se resolverá entre Cambia Mendoza y el Frente de Todos.

Este reparto podría dejarle al oficialismo el control de al menos una comisión más en cada cámara. En el caso del Senado, hay 16 comisiones de las cuales 8 son presididas por Cambia Mendoza, ¿llegará a 10 el oficialismo? En la Cámara de Diputados hay 11 comisiones y el oficialismo preside 7, por lo que Cambia Mendoza podrían llegar a 8.

Hay un órgano en el que los oficialistas no podrán disputar el control. Se trat de la Comisión Bicameral de Seguridad, que siempre es presidida por un opositor. La Bicameral pasará este año a la Cámara Baja (el mandato es por un año) y quien tiene todos los números para reemplazar a Rafael Moyano es Néstor Márquez, diputado del PJ que sigue estos temas. Sin embargo, no está definido aun.

¿Un diputado con futuro municipal?

Nadie siembra dudas sobre la continuidad del presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi. Pero curiosamente, desde hace tiempo no se habla de su futuro inmediato, sino de lo que pasará con él dentro de dos años.

El presidente de la Camara de Diputados Andres Lombardi, continuaría en ese cargo. ¿Será la vidriera para llegar a la intendencia de Las Heras?

El radical suena para suceder a Daniel Orozco en la intendencia de Las Heras. El legislador se mudó hace unos meses a un barrio privado del departamento y algunos gestos provocaron sospechas como fue su presencia en la Fiesta de la Vendimia de Las Heras, siendo que no es de los funcionarios que asisten a la mayoría de ellas.

Orozco no puede renovar por otro mandato como intendente y dice que su intención es que “alguien del equipo” continúe con el plan de gobierno. Es un punto en contra porque Lombardi no es del riñón del actual jefe comunal, sin embargo, el cornejista es bien visto para el puesto.

El legislador está al tanto de los rumores, pero “ni siquiera está pensando en eso”, dicen quienes lo frecuentan. Y de esa manera, descomprimir la comidilla lasherina por la sucesión de la intendencia.