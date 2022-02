Centro de esquí “El azufre”: una historia sobre la Mendoza del crecimiento vs. la Mendoza del atraso

Al Sur de Mendoza, en el postergadísimo Malargüe, existe una zona de frontera denominada Potreros de Cordillera. Hace más de 4 años llegaron inversores de la empresa “El Azufre” para analizar la viabilidad de construir un Centro de Esquí. Junto a la inversión de 5 millones de dólares para realizar los estudios de infraestructura llegaron también quienes serían los primeros pobladores en el invierno en el lugar.

Finalizados los estudios preliminares y ante la necesidad de realizar el master plan que incluye estudios civiles, hidráulicos, de impacto ambiental entre otros, la empresa se presentó ante el Estado provincial para solicitar la asignación de 12.000 has. de las 52.000 que componen esa zona. Al tratarse de tierras propiedad de la Nación entregadas en posesión a la Provincia (decreto 1551/69), la legislación que rige son la leyes nacionales 18.575 y 21900 y un Convenio firmado entre el entonces Gobernador Bordón y la Comisión Nacional de Fronteras (decreto 2868/91) que dispone que para desarrollar la zona la Provincia puede “asignar unidades económicas a pobladores argentinos en especial si han realizado inversiones mantenimiento de emprendimientos turísticos”.

Conocedor de que la solicitud de la empresa se ajustaba en todo a la normativa nacional y provincial, de que se trataba de una Asignación precaria (que luego de analizado el proyecto definitivo puede ser revocada o no) que la decisión final corresponde al Estado nacional, y sin estar obligado a hacerlo, el Gobernador Rodolfo Suarez solicitó la opinión de la Fiscalía de Estado, que dictaminó textualmente que “No existen objeciones jurídicas que formular al trámite de asignación”. Tras lo cual, el Gobernador firmó el decreto que le asigna a la Empresa, repito, en forma Precaria, las mencionadas tierras para que pueda comenzar a realizar el master plan. Es decir: no hay ninguna decisión definitiva, no es un regalo, no es una cesión.

El Centro de Esquí proyectado tiene las siguientes características:

- Creación de 6000 puestos de trabajo directos e indirectos,

- Inversión privada en infraestructura y servicios de inicialmente 8 millones de dólares y de 250 millones de dólares hacia el año 2024,

- Es la propuesta de mayor nivel de Sudamérica y la primera en el mundo 100% sustentable,

- Generación de una gran infraestructura externa y enorme efecto multiplicador con beneficios a los productores de toda la zona,

- Malargüe sería el único lugar del país con 2 centros de esquí de primer nivel,

- Su ubicación a 2.400 mts sobre el nivel del mar le permite recibir nevadas durante 5 meses al año.

Sin embargo, y dolorosamente, el capítulo que sigue en esta historia muestra la peor cara de la política partidaria. El Frente de Todos inició una intensa campaña poniendo en tela de juicio la legalidad de lo realizado por el Gobernador y solicitó a los mendocinos que impidiéramos “la privatización de la cordillera”, que “defendiéramos nuestra montaña”, que estábamos “ante un hecho con consecuencias inimaginables”, entre otras cosas de este tenor. Como pocas veces antes se faltó a la verdad, se tergiversaron hechos, se intentó confundir a través de palabras efectistas y sin ningún contenido real. A tal punto llegó el desconocimiento que un abogado se presentó a la Fiscalía de Estado solicitándole un dictamen sobre algo que ya había dictaminado. Estas acciones, producto de la ignorancia o de la voluntad de obtener un rédito político de nulo valor ético, producen mucho daño. No al Gobernador, si no a todos los mendocinos.

En medio de una crisis como la que estamos viviendo, ante una opción de inversión en nuestra tierra, de posibilidad de crecimiento, de incremento de las fuentes de trabajo, de mejora en infraestructura, de una Mendoza cada vez más y mejor conocida en el mundo, el desarrollo turístico, lo normal hubiera sido estar todos juntos y darle la bienvenida. Pero no, se optó por una campaña difamatoria sobre algo realizado con la más absoluta transparencia y seriedad.

Esta “máquina de impedir” ya ha tenido otras expresiones: No a la posibilidad de que la Provincia renegocie su deuda, No a debatir un borrador de ley de Educación, No a debatir la Reforma de la Constitución, y ahora No al crecimiento. ¿Cuál es la Mendoza que quieren? No es justo apostar al atraso, Nuestro atraso. Tampoco lo es utilizar el sueldo que nos paga la gente para intentar que estemos siempre en el mismo lugar.

Se puede suponer que piensan que obstaculizando impiden que al Gobierno le vaya bien. Sin comprender que en el medio están los mendocinos de a pie, cuyos problemas cotidianos están lejos, muy lejos, de tanto egocentrismo y falta de responsabilidad. La palabra vale, vale mucho. Es una falta de respeto vapulearla de esta forma, como lo es también insultar nuestra inteligencia intentado hacernos creer cosas que no son reales.

Esperamos un final mejor, con un proyecto de esta envergadura hecho realidad. Que podamos mirar hacia atrás y advertir que todo esto quedó atrás, que aprendimos, que estamos a la altura de las circunstancias y que tenemos otro centro turístico de primer nivel, lleno de trabajadores mendocinos que nos reciban con los brazos abiertos tanto a nosotros como a los miles de turistas que seguramente nos visitarán para maravillarse junto a nosotros por la hermosa provincia que tenemos. Ojalá lo sea en todos los sentidos.