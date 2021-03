Lautaro Jiménez “La oposición es el pueblo en las calles, no es el peronismo”

A 8 años de la creación del Frente de la Izquierda y los Trabajadores y ocho del boom del 2013 con los 14 puntos que cosechó Nicolás del Caño tuvo fluctuaciones. Uno de sus referentes, Lautaro Jiménez, advierte que hay fenómenos que quieren emerger desde abajo. El senador rescata la coherencia partidaria mientras critica a las “franquicias” que abren los partidos mayoritarios para encausar el caudal de votos de las terceras fuerzas.

-Es año electoral, tuvieron un boom en 2013 y en el resto de las elecciones han ido perdiendo puntos, ¿cómo están trabajando para reconquistar al electorado?

-Este año se cumplen 10 años del FIT y hemos aprendido a ponderar cómo se desarrollan las terceras fuerzas políticas. Una cosa es ocupar una banca y otra una fuerza orgánica que tenga eso y si ves el avance del FIT en ese terreno ha tenido un crecimiento exponencial. La cantidad de dirigentes que han surgido, hay como una tercera camada y que se ha consolidado. Vamos a trabajar para que se traslade al terreno electoral. La situación social es muchísimo más grave y hay nuevos actores sociales que no sé cuándo, pero pueden empezar a jugar muy fuerte políticamente porque la agenda se impone desde abajo. No va a venir de la mano de un gobierno o de un sector poderoso. Sucedió por la 7722 y el enfrentamiento que tuvo el pueblo con un pacto de (el gobernador Rodolfo) Suarez y (la presidenta del PJ, Anabel) Fernández Sagasti. A diferencia del país, en Mendoza, la oposición es el pueblo en las calles, no es el peronismo.

-¿Una alternativa puede ser el Partido Verde que está comandando Emanuel Fugazzototo?

-No, los partidos mayoritarios van tomando nota de abajo, lo que hacen, que ya lo han hecho, es crear franquicias. Fugazzotto era el asesor ambiental de Sagasti, se hizo el pacto por la 7722 y ahora aparece con el Partido Verde. Es algo en lo que el peronismo es experto: entregó a Protectora, mirá cómo está Ramón. Y la UCR hace lo mismo con el Mendoexit, los libertarios, juegan en las internas de otros partidos pero porque saben que la táctica es la polarización.

El armador de protectora es uno de los operadores más nefastos que tiene el peronismo que es Mauricio Guzmán, que les hace juicio a los sindicatos para sacarles plata. Fue subsecretario de trabajo de Paco Pérez cuando despidieron a una gran cantidad de trabajadores. Operó en la justicia contra Laterre siendo el abogado del empresario que quiere quedarse con la empresa.

-Se les critica que votan en contra de todo, ¿por qué sucede eso?

-Con las cosas que se están votando…Hoy te diría que hubo una operación política muy grande contra las terceras fuerzas para abrirle paso al “borocotismo” y a la venta de votos asquerosa que hubo de las terceras fuerzas, sino no tiene explicación. De aquellas leyes que han sido progresivas, no se han votado leyes muy buenas como la Ley Micaela, por supuesto que las hemos votado a favor. Cuando ha habido que ampliar derechos, hemos votado a favor. (Anabel) Fernández Sagasti que dice estar en contra de la cosificación, no está dando explicaciones de por qué el peronismo no acompañó la eliminación de la elección de la reina de Guaymallén y nosotros sí votamos a favor.

-En esta polarización, ¿los votos de la izquierda se los lleva el peronismo?

-Eso pasó. Muchos sectores se fueron al Frente de Todos en el 2019 y había expectativas. Pero la última expectativa que tenían era que apareciera Sagasti con Suárez diciendo que les iban a contaminar el agua. Fue el golpe más bajo.

-Se opusieron al Consejo Económico, Ambiental y Social porque dijeron que era el instrumento para volver a impulsar la minería metalífera en Mendoza, ¿sigue pensando lo mismo?

-Sí, ha quedado bastante ratificado con esta idea de concentración del poder, con esto de que el Gobierno haga una reunión con 4 o 5 empresarios poderosos y ya tengo licencia social para hacer lo que quiera. Lo de la minería es algo que Suárez no ha superado, no hay argumentos políticos, hay un argumento económico inconfesable que es el lobby de la megaminería para las campañas electorales. Si sale en Chubut, van a avanzar con la zonificación que es lo que está pidiendo (Juan Manuel) Ojeda en Malargüe. El Consejo tiene una agenda de Palacio, gente embotada discutiendo las mismas cosas todo el tiempo que no tiene idea lo que pasa en la calle.

-¿Qué matriz productiva proponen?

-La minería no cambio la matriz productiva en ningún lugar. Fíjate el ciclo de Alumbrera en Catamarca y lo comparás con el ciclo de exportaciones en Mendoza, sin minería, y el de ellos fue mucho peor. San Juan depende mucho más de los recursos nacionales que Mendoza. Tiene una pobreza más alta que Mendoza. Destruyeron toda la agroindustria. A Laterre la recuperan los trabajadores y logra ser un éxito, y ahora los quieren sacar porque es rentable y fue rentable por los trabajadores. Por qué no hacen lo mismo con La Campagnola. Proponemos recuperar las industrias que han cerrado bajo el control de sus trabajadores y permitiría un crecimiento exponencial.

-¿Hay que reformar la Constitución?

-Lo de la Reforma de la Constitución es el disco rayado del poder constituido. Y lo que quieren es cambiar algo para que no cambie nada, te bajan el paper de Víctor Ibáñez diciéndote lo que podés discutir y lo que no. Y entre lo que no podés discutir está lo que le interesa a la gente. Hacen encuestas y dicen que el 80% está a favor y la propia encuestadora dice que están de acuerdo si se recortan los privilegios, porque están cobrando sueldos de 200 lucas. ¿Van a bajarse los sueldos? No. El nuevo Poder Constituyente empezó en 2019 con las asambleas del agua que mostraron que todo el poder constituído no podía.

Perfil

Estudios y empleo: Es maestro de enseñanza básica en el Colegio Normal Superior “Tomás Godoy Cruz”. Fue maestro en escuelas de la ciudad de Las Heras y El Algarrobal.

Antes de la docencia, trabajó como operario en la fábrica de Muebles Platinum (Cuyoplacas SA).

Trayectoria: Es dirigente nacional del PTS. Fue diputado provincial y desde el 2017 ocupa la únic banca del FIT en el Senado. Además es militante de la Lista Marrón del SUTE.