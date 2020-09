Laura Muñoz: “Ficha Limpia va a lograr que tipos como Boudou no ocupen cargos públicos”

“Después de tanto pelear y conseguir llegar al juicio y la condena, están todos los condenados de la causa Ciccone sueltos”, le dice Laura Muñoz a Los Andes. La causa por la que fue testigo clave tuvo justicia pero siente, ante la liberación de los principales protagonistas del escándalo por corrupción, que “se tiró todo por la borda”. Asegura que, con el cambio de gobierno, esos rostros se codean con el poder y la venganza es algo que no descarta. “Tengo miedo, hoy mi situación es de suma fragilidad”, advierte.

Muñoz, como ex pareja de Alejandro Vanderbroele (signado como el testaferro de Boudou), le puso voz a uno de los episodios más resonantes que protagonizó la gestión kirchnerista en donde se constataron irregularidades en el proceso de salvataje de la ex Ciccone Calcográfica. El ex vicepresidente Amado Boudou fue condenado como autor de los delitos de cohecho pasivo en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública, mientras que José María Núñez Carmona y Vandenbroele fueron sentenciados por la figura de partícipe necesario. Boudou y Núñez Carmona obtuvieron la prisión domiciliaria.

Hoy, a dos años del juicio, la mujer que vive en Mendoza hace varios años levanta la bandera de “Ficha Limpia”. La iniciativa que propone la diputada radical María José Sanz busca impedir que personas condenadas en primera instancia por delitos de corrupción e integridad sexual, además de los ya establecidos en la Ley Orgánica de Partidos Políticos, no puedan acceder a una candidatura a cargos electivos.

Su vínculo con Sanz decanta de sus peores años, cuando el escándalo Ciccone copaba la atención de medios y la ciudadanía. “Si tengo que elegir a algún político que me resulte bueno y honesto es Ernesto Sanz. Me dio muchas palabras y consejos, mucho respaldo en un momento en el que nadie quería pegar su nombre con el mío, que era mala palabra”, recordó.

Cuando María José Sanz la contactó para comentarle sobre el proyecto tuvo algunas dudas, pero aceptó porque “son temas que han marcado las desgracias de mi vida. Después de tanto pelear y conseguir llegar al juicio y la condena, están todos los condenados de la causa Ciccone sueltos”.

“Es muy frustrante para las personas que hemos sido testigos en causas de corrupción, sobre todo en mi caso que soy una docente, una deportista, nada que ver con los ámbitos. Te arrasan la vida por encima, te la destruyen y te das cuenta que después vuelven al poder”, expresó.

Sentencia que con su “vocecita” se abrió “una llave” para contar lo que sabía y la Justicia le creyó. “Yo no hice nada malo, todo lo que yo aporté de mi vida para esto fue ratificado y fueron los argumentos que llevaron a la condena”.

Sin embargo, empezó a interiorizarse sobre el tema y lejos de angustiarse por revivir el pasado, que también es presente, siente que “es un apoyo que tengo que hacer porque es la forma de decirle a una persona que está dudando, que está en mi situación, en denunciar o no, decir o no, es decirle: ‘mirá, hacelo, porque esta nueva ley te va a apoyar’”, enfatiza.

“Esta ley lo que hace es que esa gente no acceda a un cargo. Ficha limpia va a lograr que tipos como Boudou no ocupen cargos públicos. Hoy, alguien que quiera denunciar a un corrupto no lo va a hacer porque vuelven al poder porque vos lo denunciás para sacarlo del poder y hacer que nuestros gobiernos sean más limpios. Por eso apoyo esto, para que no vuelvan al poder”, se ilusiona la ex testigo.

Sus dardos contra el ex vicepresidente de Cristina Kirchner son contundentes: “Un corrupto se habilita a sí mismo a robarles a los más débiles, los que nos gobiernan nos tienen que cuidar, proveernos de salud, educación. No nos pueden estar robando la comida del plato con los remedios del hospital. Boudou le robó a Formosa 8 millones de pesos, eso es igual a sacarles los remedios al hospital, es sacarles sueldos a los docentes”, se desahoga.

Ante estas aseveraciones, no sorprende su opinión acerca de la Reforma Judicial que ya tiene media sanción del Senado de la Nación. No sólo dice que le parece “terrorífica” sino que “es a medida de la impunidad de Cristina. Es la reforma de la impunidad”. También está en contra de “la mayoría de las cosas que está haciendo el Gobierno, desde que nos gobierna un hombre (por Alberto Fernández) que no sabe ni siquiera qué piensa, porque hace 2 años decía que Cristina era una paranoica, psicópata, corrupta. Y ahora, no”.

“Si me pasa algo a mí o a mis hijos, la culpa va a ser de ustedes”

Los días de Laura Muñoz transcurren en una casa dentro del Gran Mendoza. Da clases de gimnasia y vive con dos hijos mayores de edad y una menor, que es su vínculo con Vanderbroele. Tiene custodia permanente por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que son las únicas personas ajenas a su entorno en las que confía.

El sistema de protección de testigos del que forma parte se encuentra dirigido a personas como Muñoz e imputados (colaboradores de justicia o arrepentidos) que hubieren realizado un aporte trascendente a una investigación judicial de competencia federal y que, como consecuencia de él, se encuentren en una situación de riesgo. Sin embargo, con el cambio de gestión, las cosas cambiaron y su vulnerabilidad aumentó.

Santigo Erguren es el Director General de Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados y una persona “militante de Cristina” (fue apoderado del Frente de Todos), por lo que Muñoz pide entender “lo difícil que es para mí el día a día hoy. Después de todo lo que estuve viviendo”.

En diciembre del año pasado había manifestado que sentía miedo cuando supo el resultado de las elecciones. “Sí, tengo custodia en mi casa. Están todos en el poder, mi situación hoy es de suma fragilidad”. No obstante, no dejará el programa como sí hizo su ex pareja en febrero de este año.

“No me voy a salir del programa. Se lo dije al director: ’Si a mí me pasa algo, o a alguno de mis hijos, va a ser responsabilidad de ustedes. De ahora en más, soy como su hija, me van a tener que cuidar entre algodones. Si nos pasa algo, las miradas van a ir contra ustedes. Pero tampoco está bueno vivir así”, resaltó.

Resalta una y otra vez su vulnerabilidad ante el regreso del kirchnerismo al Gobierno Nacional y es lo que la sostiene al programa, porque si no “al momento de la venganza, yo estoy totalmente desprotegida”.

“No quiero vivir toda la vida escondiéndome, castigada por haber hecho algo bueno, por lo menos que me cuiden. Ya que me han robado la familia, me han robado todo, lo material, lo afectivo, los años de disfrute y crianza de mis hijos, que me han expuesto a situaciones espantosas, por lo menos que me cuiden”, cerró.

¿Qué es Ficha Limpia y por qué Mendoza será punta de lanza?

Mendoza podría convertirse en la primera provincia del país en contar con una ley de Ficha Limpia, que establece que personas condenadas en primera instancia no puedan presentarse a elecciones para acceder a cargos electivos provinciales y municipales. En la Nación, a fines del 2019 la iniciativa quedó trunca porque Cambiemos no logró el apoyo del Frente de Todos.

Para ello, hay que modificar el artículo 37 de la ley 4746 (Ley Orgánica de Partidos Políticos) agregando nuevos requisitos para las candidaturas. “Estamos solicitado que se amplíe para que tampoco sean candidatos quienes tengan condenas por delitos corrupción, es decir contra el orden económico y financiero, y contra la Administración Pública. Y aquellos contra la integridad sexual como son femicidios, proxenetismo, corrupción de menores, tenencia, acopio y distribución de pornografía infantil”, explicó María José Sanz a Los Andes.

El texto está pronto a firmarse en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y de suceder el martes, al tener preferencia, podría tratarse el miércoles en la sesión de la Cámara de Diputados y obtener media sanción.

El año pasado, la iniciativa quedó trunca en el Congreso Nacional por falta de acuerdo con el Frente de Todos y Cambiemos terminó despotricando con una recordada frase de Elisa Carrió, quien ya había avisado que dejaba la banca. “Si renuncio a la banca es para que a partir de marzo si los señores del PJ o del FpV quieren venganza, no necesiten perturbar al Parlamento. Solamente necesitan ir a buscarme y yo tengo la valija llena de camisones rayados para ir a la cárcel común”, sostuvo.