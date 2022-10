Las reformas que siguen en la Justicia: el Doble Conforme se trataría recién en 2023

Después de que la Suprema Corte de Justicia presentara sus propias modificaciones al proyecto de reforma de su funcionamiento, dos propuestas se desprendieron del debate para incidir en el número de causas que llegan hasta ese órgano.

Se trata del “Doble Conforme” en los fueros penal y laboral. La modificación al primero fue presentado por la misma Corte en el Senado hace dos años y el otro lo impulsó el diputado provincial del PRO, Gustavo Cairo.

El objetivo será bajar la cantidad de causas que hoy llegan a la Suprema Corte de estos dos fueros. Entre 2018 y Junio de 2022, por ejemplo, de 7.174 causas que llegaron a la Suprema Corte, 3.941 fueron causas laborales.

Sin embargo, no hay urgencias ni plazos establecidos para su tratamiento. Según adelantaron diputados a este medio, ambas iniciativas demandarán un amplio estudio y el debate podría darse recién en 2023.

Cairo comentó que “en el caso de la doble instancia penal, lo presentó la Corte en el Senado. Entiendo que tiene los acuerdos en la Justicia y está en condiciones de avanzar. Si no avanza en esa cámara lo voy a presentar en Diputados. Es más fácil la aprobación de ese”.

Gustavo Cairo, presidente del Bloque de Diputados de Pro en Mendoza y autor del proyecto de doble instancia para el fuero laboral. Foto: Orlando Pelichotti/ Los Andes

Y agregó que “en el caso laboral, lo presenté en Diputados pero requiere un estudio para ver cómo se implementa. Más allá de que todos han coincidido en la necesidad de que haya una segunda instancia, hay que verlo en la práctica. Si se crea una cámara de apelaciones en lo laboral o sí se genera un doble conforme, como está presentado el proyecto en lo penal. Con los mismos jueces que están ahora, que unos revisen a otros”.

“A mí me gusta más la primera opción y así lo presenté, como una cámara de apelaciones. El tema es que hoy hay cámaras laborales de tres miembros cada una y si bien funcionan individualmente, ellos juraron como camaristas laborales. Hay que ver cómo eso se puede transformar en Juzgado unipersonal de primera instancia y una Cámara de Apelaciones de segunda instancia para revisar su sentencia”, explicó el legislador macrista.

Y sostuvo que deberían participar los propios camaristas en el debate “para que salga algo consensuado y por el bien de todos. Que no implique bajar de categoría a nadie, sino generar una instancia superior revisora. Una doble instancia como en el resto del país”.

Los tiempos de debate

Cairo consideró que hay plazo hasta julio del año que viene, que es cuando la Corte daría paso a la eliminación de las salas 1 y 2, según lo estipula el proyecto que presentaron en la Legislatura. Por su parte, el radicalismo se encargó de despegar la reforma del “doble conforme”.

“Me parece que sí no sale antes de fin de año, tenemos los primeros meses de 2023 para trabajarlo. No hay una urgencia porque tenemos 8 meses de ventana para sacar un buen proyecto consensuado y que funcione bien”, sostuvo Cairo.

Y dijo que “en principio todos se manifestaron de acuerdo, inclusive todos los jueces de la Corte. Así que me parece que hay un consenso generalizado de que esto hay que hacerlo”.

“Porque esto desnaturaliza la función de la Corte. Llegan causas que deberían resolverse en instancias anteriores. La Corte tiene que ser una última instancia, controlar las cuestiones de constitucionalidad, no las cuestiones de prueba. Eso tiene que resolverse en instancias inferiores”, argumentó.

En tanto desde la UCR fueron más cautos y sostienen que los proyectos “requieren un estudio más profundo”, por lo tanto “no tienen un plazo determinado” de tratamiento.

El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, afirmó que “no están atados” a la la reforma del funcionamiento de la Corte. “El proyecto del doble conforme hay que terminar de armarlo. No está medianamente madurado. Hay que hacer las consultas correspondientes con los jueces laborales y otros organismos. No tenemos un plazo definido para esto”, dijo en relación a la iniciativa del fuero laboral, impulsada por Cairo.

La Suprema Corte llegó a un acuerdo sobre el proyecto que modifica su funcionamiento interno y el miércoles pasado lo presentaron a los legisladores. Ignacio Blanco / Los Andes

En ese sentido, el alfil de Rodolfo Suárez en la Legislatura aseguró que la prioridad será el Presupuesto 2023, una vez aprobado el proyecto de reforma de la Corte el próximo miércoles.

Por el lado del peronismo vieron con buenos ojos los proyectos del Doble Conforme. “Nos parece que sí reducen los aspectos jurisdiccionales ligados a lo laboral y lo penal, bienvenido sea. Puede ser un proyecto positivo”, asumió el jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Gómez.

Pero, al igual que Lombardi, manifestó que “no hay plazos, se irá a discutir en su momento. No se fijó una pauta de tiempo”.

Respaldo peronista asegurado a la reforma

Gómez destacó que fue un “hecho histórico” el acuerdo alcanzado por los magistrados para presentar las modificaciones a la reforma y dijo que se respetó “a rajatabla el principio de división de poderes”. El Frente de Todos tiene su voto asegurado el próximo miércoles.

“Estamos hablando de un proyecto que ha sido elaborado institucionalmente por un órgano independiente, y con un gesto enorme, lo presentaron en persona ante el Poder Legislativo”, resaltó el legislador peronista.

“Creo que vamos a tener mejor como resultado, mejor calidad en el proceso de administración de justicia y rapidez. La Corte ha marcado una posición política y el Poder Legislativo en su conjunto iniciará la discusión y este miércoles se va a tratar la media sanción”, aseguró.

Germán Gómez, jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados. Foto: Orlando Pelichotti/ Los Andes

Y sostuvo que el justicialismo fue “uno de los principales actores que ha permitido articular y trabajar esta propuesta. Sostuvimos siempre que lo más conveniente era que la Corte consensuara su propio proyecto. Evidentemente el mejor posible es que el formularon ellos y no el Ejecutivo”.

“Habrá que ver cómo funciona la ley en el tiempo. Pero creo que a partir de ahora habrá otro diálogo. Si hay que hacerles futuras correcciones, seguramente vamos a poder consensuar modificaciones”, agregó el diputado.

Por otro lado, manifestó que junto a sectores del oficialismo trabajan en la creación de una “Comisión Bicameral de Justicia”. El proyecto tendrá como fines hacer un seguimiento a la ley de reforma y la “funcionabilidad” de la justicia en general. “Es el resultado de una discusión rica y profunda” que se despertó a raíz del debate judicial, consideró Gómez.