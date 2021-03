Las frases más destacadas de Mauricio Macri en su entrevista televisiva

El ex presidente, Mauricio Macri, consideró que el país está “sin conducción y sin rumbo” y que, si no se realizan una serie de cambios, “vamos a terminar mal todos los argentinos”.

“La Argentina está sin conducción y sin rumbo, porque no tenemos política exterior, ni política económica, no tenemos un mensaje claro de lo que quiere el gobierno. Lo único que han hecho, es abandonar a la gente, con una política de no seguridad o inseguridad, con aumentos de impuestos, como si las empresas estuvieran acá para pagar impuestos infinitos, y nos hemos aislados del mundo”, sostuvo en una entrevista en La Nación Más.

También sostuvo que quien manda en la fórmula presidencial es Cristina Kirchner y que la democracia “está en peligro”.

Las frases más importantes: