Larreta y una apuesta fuerte a la legislativa: “Se empieza a modelar el país que queremos”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó hoy que en la elección legislativa de este año “es muy importante” porque “se empieza a modelar el modelo de país” que quieren los argentinos y cuestionó con dureza el programa del gobierno del Frente de Todos.

“La elección es muy importante. Se empieza a delinear el modelo de país que queremos. Seguimos con un modelo de país en el que los chicos no están en las aulas, en el que no se genera trabajo, en el que no se soluciona la inseguridad, en el que sigue habiendo altísima inflación y la gente no llega a fin de mes. Ese es un camino, por el que vamos hoy. Un país en el que en vez de mejorar la seguridad, liberamos los presos”, dijo.

Y planteó que “el otro camino” es el que propone Juntos por el Cambio, que tiene que ver con “una Argentina con los chicos en las aulas, trabajando para mejorar la calidad educativa, un país que genere trabajo; hoy la Argentina no solo no genera trabajo sino que todos los días abrís el diario y ves que hay una empresa que se va…. Se fue Falabella, se fue LAN”.

Rodríguez Larreta ya ha expresado sus intenciones de ser el candidato presidencial de Juntos por el Cambio en 2023. Y en esa sintonía ha decidido apostar fuertemente en las legislativas de 2021, poniendo a su vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, como cabeza de una lista propia del PRO en la provincia de Buenos Aires.

El mandatario porteño fue consultado también en una conferencia de prensa sobre la polémica que se generó con afirmaciones de la primera precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Vidal había dicho: “Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche, relajado con amigos o en pareja. Y otra cosa es vivir en la 21-24, en Zavaleta o en la 1-11-14, rodeado de narcos, y que te ofrezcan un porro”.

Sobre esto, Rodríguez Larreta dijo: “Yo, como criterio general, siempre creo en la libertad. Ahora, el tema del consumo de drogas es muy muy complejo, que tiene aristas que derivan desde la seguridad, el narcotráfico, la posibilidad de los chicos de educarse, de la deserción escolar, tiene mucho que ver con eso, siempre lo hablamos con Soledad (Acuña, la ministra de Educación). En los barrios vulnerables pega y destroza las familia. Es un tema que hay que tratarlo con mucha más profundidad y no simplificarlo”.