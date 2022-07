La última firma de la lapicera de Guzmán para Mendoza fue por $400 millones

Martín Guzmán pegó el portazo en el Palacio de Hacienda y el domingo fue un día de mucha rosca en la Quinta de Olivos en torno a la búsqueda de su reemplazo. En Mendoza no dejó cuentas pendientes ni tampoco una relación que lamente su alejamiento. Es decir, que el nuevo ministro no deberá resolver cuestiones que impacten en las arcas provinciales.

Por otra parte, en el Frente de Todos hay hermetismo sobre la salida de Guzmán, aseguran que no era de los ministros que más se relacionaba con la dirigencia. Aunque sus visitas a Mendoza fueron clave. Sus diferencias con Cristina Fernández lo distanció el peronismo local.

Un nuevo rumbo económico arranca con Silvina Batakis, o esperan que arranque, con la llegada del nuevo ministro de Economía que suceda a Martín Guzmán. No obstante, en Mendoza la situación puntual de su labor no tuvo grandes implicancias aunque “el problema es la inestabilidad que genera, de eso no se salva nadie”, dijeron.

Sí subrayaron algunas cuestiones sobre el funcionamiento interno. Cabe recordar que detrás del economista, hubo una estampida de renuncias de casi todo el gabinete, o al menos de los funcionarios más cercanos a Guzmán. Es decir, se fueron también Raúl Enrique Rigo, secretario de Hacienda; Roberto Arias, secretario de Política Tributaria y Fernando Morra, secretario de Política Económica.

A este tridente hay que agregar a al subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi; también al de Relaciones Institucionales, Rodrigo Ruete y finalmente Maximiliano Ramírez, subsecretario de Programación Macroeconómica.

“Nunca manejó nada Guzmán. Era el ministro de deuda, no de economía”, sentenció el ministro de Hacienda y Finanzas provincial, Víctor Fayad. Y trasladó en la figura de Raúl Rigo, ahora ex subsecretario de Hacienda, la gestión de la cartera en ese aspecto.

Con respecto a las gestiones que se hacían desde Mendoza con el Palacio de Hacienda, se finalizaron con la lapicera de Guzmán: “las autorizaciones de créditos y los 400 millones de ATN, las saco todas antes de irse”.

Sobre estos montos y los pasos administrativos, Fayad indicó que “los ATN los firma Interior y los desembolsa Hacienda. Lo habían comprometido hacía dos meses para todas las provincias. El nuestro entró la semana pasada, por 400 millones. Tienen más de 80.000 pendientes de distribución”.

Desde el peronismo mendocino fueron bastante cautos, aunque algunos indicaron que “podría haberse organizado mejor la salida, tenía que ir a Francia por la deuda con el Club de París”. De cara al futuro, desde los despachos que administran ven con preocupación el nuevo rumbo por la inflación. “Es el principal tema a resolver, hay que generar confianza”.

Otro dirigente advierte las consecuencias de estos cambios y el barco que puede hundirse. El año que viene hay elecciones y en los municipios del PJ ven con buenos ojos el desdoblamiento de los comicios. Así, serían los primeros en decidir sus destinos. “Si esto sigue así, el temor al voto bronca por la gestión nacional y no valorar las gestiones municipales, va a estar”, dijo.

Un funcionario con pocas salidas y que no surfeó la grieta

A Martín Guzmán se lo vio pocas veces por Mendoza, aunque tampoco era un gran visitador de jurisdicciones. “Si te fijás, salía poco porque no era un ministro político, era un técnico”, apuntan desde el PJ mendocino.

Rápidamente aparecen dos desembarcos en estas tierras y fueron el año pasado. Una fue clave y tuvo que ver con el acto oficial luego de la capitalización de Impsa, en junio del 2021. Hasta la planta ubicada en Godoy Cruz llegó el propio presidente Alberto Fernández, con Guzmán y también Wado de Pedro, titular del Ministerio del Interior. Desde allí partieron a la sede céntrica del Pami en donde fueron recibidos por Martín Sevilla, director ejecutivo del organismo en Mendoza.

La otra fue poco tiempo después, a fines de agosto. Martín Guzmán llegó con agenda de campaña, se reunió con la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, quien iba por la renovación de su banca representando al Frente de Todos. Fue a la facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la Universidad Nacional de Cuyo. Su disertación se llamó “Tranquilizar la economía”.

En esa visita, también estuvo con los candidatos del Frente de Todos, en el camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Mendoza. Como sucedía con muchos funcionarios nacionales, por no decir todos, uno de los puentes con Mendoza era a través de Anabel Fernández Sagasti, la senado nacional y persona de máxima confianza de Cristina Fernández.

Aunque en la estructura del Palacio de Hacienda, había dos funcionarios que mantenían contacto con dirigentes peronistas. Uno era Rodrigo Ruete, del esquema de Celso Jaque cuando era Gobernador, muy cercano a Diego Bossio. Y también, con Pablo Salinas, quien era un funcionario de máxima confianza de Guzmán, y un viejo conocido de la dirigencia del PJ local.

¿Anabel al nuevo Gabinete?

En las conversaciones y rumores que hay sobre los cambios, se habla de Anabel Fernández Sagasti en el nuevo mapa del Gabinete nacional. Una de las personas que se mencionan, extraoficialmente, es el de la senadora nacional kirchnerista.

Hay hermetismo en su entorno, con respecto a ofrecimientos y cuestiones similares. Si llegara a integrar el gabinete, implicaría una renuncia a su banca en el Senado. En su reemplazo debería asumir Martín Aveiro, el intendente de Tunuyán quien secundaba a la presidenta del Partido Justicialista en la lista.

Este escenario se dio con Carlos Reutemann, senador nacional por Santa Fe que falleció el año pasado. Su lugar fue ocupado por Alejandra Vucasovich, quien iba en segundo lugar en la lista de Juntos por el Cambio.