La reacción de Patricia Bullrich tras el comunicado de Jones Huala

Patricia Bullrich le pidió al Gobierno nacional que proteja a los ciudadanos luego de leer un comunicado que habría escrito Jones Huala desde la cárcel en Chile.

La presidente del Pro usó sus redes sociales para compartir el texto y exigirle al Gobierno que tomé cartas en el asunto. “Exigimos al Gobierno que defienda a los ciudadanos de la violencia que promueven Jones Huala y la RAM”, escribió junto al texto.

“Tenemos que reaccionar: el comunicado escrito por él desde la cárcel muestra la gravedad de lo que se vive en el sur”, agregó la dirigente de Juntos por el Cambio.

El comunicado

El comunicado que habría escrito Jones Huala desde la cárcel, el fundador y líder de la RAM niega haber solicitado la presencia del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, en una audiencia judicial ante autoridades chilenas.

El texto fue publicado en el perfil de Facebook “Red de apoyo comunidades en conflicto - MAP”, a través de la cual Huala se ha comunicado anteriormente con sus seguidores,

“No me corresponde a mí explicar trámites judiciales ni burocracia. Nunca negocié ni me vendí, no pienso hacerlo, tampoco he pedido favores a ningún ente de los estados coloniales, limitándome solo a realizar trámites específicos forzado por el contexto”, expresó el joven preso.

“La libertad condicional es un trámite automático a causa del tiempo de prisión y la conducta (autodisciplina de weichafe) por lo que no requiere postulación. Así mismo no fui yo quien solicitó la presencia del embajador argentino ni del gobierno chileno en mis audiencias, a ellos corresponde explicar sus motivos”, agrega el comunicado.

Jones Huala cumple una condena a nueve años de prisión en un centro carcelario de Temuco, al sur de Santiago de Chile, por un ataque incendiario en una estancia de Pisú Pisué y por portación ilegal de armas de fuego.

Esta mañana Rafael Bielsa dijo que “nunca” pidió la libertad condicional de Facundo Jones Huala durante la audiencia que se llevó a cabo días atrás en el marco de la causa por la que el referente de comunidades mapuches cumple condena en el país trasandino.

Sin embargo, una entrevista que hoy publica el diario La Nación, contó que “es correcto” que objetó la intervención del enviado del Ministerio del Interior chileno, quien dijo que “para juzgar la concesión de la libertad condicional había que tomar en cuenta la vida pasada del que la solicitaba”.

“Eso no es así, hay que tomar en cuenta el informe psicosocial que se leyó en esa audiencia, que demuestra la conducta que tuvo el detenido mientras comenzó cumplir su condena, que no son nueve años por terrorismo sino por incendio simple y portación de un arma casera”, explicó el embajador argentino.