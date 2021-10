El embajador argentino en Chile defendió a Jones Huala en una audiencia

A través del propio embajador en Chile Rafael Bielsa, el Gobierno argentino defendió al líder del grupo radical Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, que fue extraditado a Chile hace tres años. Huala cumple una pena a nueve años de prisión en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, al sur de Santiago.

Nacido en Bariloche, Huala es protagonista de otros hechos de violencia contra la propiedad privada y estatal en Argentina, pero en el país vecino su condena es por su participación en un ataque contra una casa en la zona de Pisu Pisué, epicentro de la revuelta mapuche allí, que tiene coletazos y relaciones políticas aquí.

Aunque en la Cancillería argumentaron que la defensa que hizo Bielsa de Huala se debió a la “asistencia consular” que se le da a “todo ciudadano”, la presencia y el texto de quien fue canciller del primer gobierno kirchnerista sorprendió fuertemente en el país vecino. Es curioso, porque la Convención de Viena de 1963, les prohíbe a los cónsules meterse en un proceso judicial como este. Está inclusive dicho en la página oficial de la Cancillería argentina.

Y esto sería más resonante. Se trata de un embajador, máximo representante del Estado argentino allí, que aparece en un caso que en Chile es contemplado bajo las leyes antiterroristas. De hecho, el presidente Sebastián

Piñera, ordenó la “militarización” en Biobío, Arauco, Malleco y Cautín, zonas afectadas por la violencia de este conflicto entre el Estado y los mapuches.

Las razones de Bielsa

Su presencia en la audiencia en defensa del “lonko” Huala fue revelada por el diario El Mercurio. Este contó que apareció en los registros del pedido del líder de la RAM para que le concedan el beneficio de libertad condicional.

Huala cuenta los días para volver a la Argentina, donde tiene contactos sobre todo con grupos radicalizados, protagonistas de otros hechos de violencia y usurpaciones de casas y tierras aquí.

Rafael Bielsa, embajador argentino en Chile, defendió a Jones Huala (Archivo Clarín)

El caso de Huala con Bielsa presente y en su defensa fue discutido el 5 de octubre en la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Temuco.

“La Comisión tuvo a la vista los antecedentes entregados por el Centro de Detención Preventiva de Temuco donde el condenado cumple actualmente condena”. Según se reporta en la prensa vecina, tras los alegatos habló Bielsa, y según El Mercurio, el embajador argentino “refutó los argumentos entregados por el abogado de la Intendencia Regional de Los Ríos, don Hernán Valdebenito Castillo”, en un gesto claro de defensa de Huala.

Consultadas las autoridades en Cancillería sobre las razones de la presencia de Bielsa en defensa de Huala señalaron que “la asistencia consular a los argentinos privados de la libertad es una actividad rutinaria, prevista en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares”.

Además, indicaron que “teniendo en cuenta la delicadeza del caso, el Embajador, en tanto superior jerárquico de la Consum en Concepción participó en la audiencia mencionada”. Y que esa participación “tuvo por objeto garantizar la regularidad del proceso como en otras ocasiones”.

“En este caso particular, el Embajador hizo uso de la palabra a invitación de las autoridades chilenas”, indicaron y agregaron que “la asistencia consular es continua, como a todos los detenidos argentinos, de hecho la Cónsul en Concepción se encuentra en este momento en Temuco visitando detenidos”.

De sangre local e inglesa, quién es el “Lonko” Huala

Facundo Jones Huala nació en Bariloche en 1986 y siempre fue considerado creador y líder de la RAM que se define cómo una organización revolucionaria, anticapitalista, antiimperialista y antioligárquica.

Con medios incluso violentos aspira a imponer un Estado blanco, que llaman “Huinca” y luchan con armas contra la presencia en la zona de empresas y familias como Benetton, Lewis, y otras.

Jones Huala (Archivo/Télam)

“El Estado en sí, esa concepción de organización político-territorial, es una concepción occidental. Nosotros planteamos la reconstrucción del poder de las comunidades, en las mismas comunidades, bajo nuestros parámetros ancestrales. En este momento, específicamente en el proceso de recuperación de tierras, se puede decir que del alambre para adentro no hay Estado. No existe el Estado argentino, no existe el Estado chileno. No existe tampoco la lógica de la propiedad winka”, ha dicho en algunas de sus tantas apariciones mediáticas.

A él lo llaman el “Loko Huala”, mote que refiere a cacique o jefe de la comunidad mapuche, lo que es curioso teniendo en cuenta que es hijo de María Isabel y Ramón Eloy Jones Huala de sangre inglesa. Sus padres se separaron y lo crío la mamá con sus otros cinco hermanos.

Pero fue Facundo quien de lleno se metió en el activismo político, que encontró fuerte apoyo en la izquierda más radical y el kirchnerismo de primera hora. Huala y la RAM levantaron el perfil contra el gobierno de Mauricio Macri pero además porque su caso coincidió con los reclamos de Chile, en fronteras muy perennes.

Lo llaman el “Loko Huala”, mote que refiere a cacique o jefe de la comunidad mapuche, lo que es curioso teniendo en cuenta que es hijo de María Isabel y Ramón Eloy Jones Huala de sangre inglesa. (Archivo)

Siempre activo en política en el sur y en la capital, Jones Huala fue acusado por el incendio de una casa habitada al interior del fundo Pisu Pisue en el sur chileno, el 9 de enero de 2013. Lo curioso es que decidió escaparse por un paso no legal a la Argentina en una estrategia equivocada porque los demás acusados por el mismo incendio fueron absueltos en 2014. Su caso quedó abierto y los gobiernos de Chile pidieron su extradición a la Argentina, tal como lo exigía la justicia de ese país.

Huala nunca se presentó en los tribunales trasandinos. Y en 2017 en coincidencia con un encuentro diplomático entre los expresidentes Mauricio Macri y Michelle Bachelet, fue detenido por la Gendarmería.

Permaneció en reclusión hasta que en 2018 un juez argentino lo envío a Chile. Esos días de prisión preventiva en Chile y en Argentina le sirvieron para rebajar la pena de 12 a 9 años. Su pena fue incluso confirmada por la Corte Suprema vecina.

La militancia de Huala incluso está relacionada con la muerte de Santiago Maldonado porque el día de su fatal corrida, en agosto de 2017 el joven artesano estaba manifestando en la ruta a favor de la liberación del líder de la RAM, que estaba preso en Argentina.

Tras la aparición del cuerpo de Maldonado, un extenso peritaje determinó que se había ahogado en el Río Chubut.

Ahora, la defensa de Huala, en la voz de la abogada Karina Riquelme, está pidiendo su libertad condicional, que por ahora le ha sido denegada. Bielsa y el Estado argentino quedaron en este lugar de su defensa.

Cancillería señaló que la asistencia consular a los argentinos privados de la libertad es “continua” y calificó la defensa de Bielsa como una “actividad rutinaria”.

La oposición en pleno criticó a Bielsa y pidió explicaciones al Gobierno

Luego de que el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, defendiera al líder del grupo radical Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, varios dirigentes de la oposición manifestaron su repudio a través de las redes sociales.

El titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, apuntó: “Lo de Bielsa es una vergüenza. El kirchnerismo, con su política exterior, nos aisló del mundo y ahora sale a defender a Jones Huala, un delincuente condenado en Chile”.

Lo de Rafael Bielsa es una vergüenza. El kirchnerismo, con su política exterior, nos aisló del mundo y ahora sale a defender a Jones Huala, un delincuente condenado en Chile. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) October 16, 2021

En ese marco, la diputada nacional y candidata a renovar su banca por Juntos en la provincia de Buenos Aires Graciela Ocaña pidió al Ejecutivo nacional que explique si la posición de Bielsa es “avalada por el gobierno Argentino”.

“Lo de Bielsa es una vergüenza. El oficialismo debe explicar si la posición del embajador, en defensa de delincuentes y grupos violentos y radicalizados que operan en el Sur, es avalada por el gobierno Argentino. Lamentablemente siempre al margen de la ley”, enfatizó Ocaña.

Por su parte, el exsecretario de Seguridad Interior y actual candidato a diputado nacional de Juntos en la provincia de Buenos Aires, Gerardo Milman, calificó como “inaceptable” la actitud del embajador argentino.

“Es inaceptable que un embajador argentino, representante máximo del Estado argentino en Chile avala y apoya al líder de un grupo violento cuyo programa de acción es la secesión del territorio nacional”, apuntó Milman.

Además, cuestionó que Rafael Bielsa “se constituya en abogado de un individuo que niega la soberanía nacional sobre el territorio y promueve la secesión a través de delitos sucesivos contra el Estado y contra la propiedad privada”.

En declaraciones a radio Rivadavia, el exembajador argentino en Israel Mariano Caucino subrayó: “El gobierno argentino tendría que removerlo al embajador. Lo que pasa es que uno tiende a sospechar que el embajador no ha actuado independientemente”.

“Lo que ha hecho Rafael Bielsa es vulnerar las funciones básicas que un embajador tiene que tener, porque en vez de proteger al Estado argentino en su conjunto está prácticamente avalando y defendiendo, como si fuera un abogado particular, a una persona que promueve la disolución del Estado argentino”, apuntó.

En esa línea, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Waldo Wolff se expresó a través de Twitter: “Cuánta vergüenza”. afirmó.

Cuanta vergüenza. Vamos a citar a la cámara de diputados al canciller @SantiagoCafiero para que dé explicaciones. Tal vez ahora venga.



El Gobierno abogó en Chile por la libertad condicional para el mapuche Facundo Jones Huala - Infobae https://t.co/Ec4njDPMoo — WW (@WolffWaldo) October 16, 2021

Por su parte, el expresidente del Senado de la Nación, Federico Pinedo, sostuvo: “No entiendo que nuestro gobierno abogue por quien utiliza la violencia, no reconoce el derecho argentino y pretende desconocer nuestra soberanía territorial”.