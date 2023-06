La promesa de las 16.000 viviendas equivale a cinco presupuestos completos del IPV

El déficit habitacional en Mendoza afecta a más de 100 mil familias y por eso uno de los principales temas de campaña para las próximas elecciones PASO pasa por la política de vivienda que se podría implementar para atender esa necesidad. Aunque varios precandidatos a la gobernación han presentado sus propuestas al respecto, el que sobresalió del resto fue Omar Parisi (Frente Elegí) que utiliza como slogan “llega Parisi, llega tu casa” con la promesa de construir 16 mil viviendas en 4 años.

Desde el regreso de la democracia, la apuesta del candidato de la lista camporista solo la logró José Bordón (1988-1991) con sus 16.400 viviendas entregadas hace tres décadas. Mientras que el promedio en el último tiempo se ubicó muy por debajo de ese número. Hay que remontarse a Julio Cobos (2004-2007) que pasó la 10 mil, para acercarse un poco. Como muestra de ello, vale mencionar que Parisi ya fue titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) durante el gobierno de Francisco Pérez (2012-2015) y alcanzó a construir 5.901 casas, bastante lejos de la “hazaña” bordonista.

Para poner en cifras a la propuesta del exintendente de Luján, hay que verificar qué vale hoy una casa social del IPV. Según datos oficiales, al mes de abril, una vivienda del programa Mendoza Construye Línea 1, tipología “Alas Individual 2D” (construcción tradicional) de 59 m2, costó $13.402.208,54. Se trata de la más barata de todas, no del único modelo que puede desarrollarse.

Entonces para construir 4 mil casas de ese tipo por año, se necesitaría un presupuesto anual de $53.608.832.000. Solo para levantarlas. Aquí no se cuenta la urbanización que implicaría un gasto mayor, claramente. En total, las 16 mil viviendas prometidas costarían $214.435.328.000.

En ese marco, cabe analizar los números actuales de la gestión de Rodolfo Suárez para ver cuánto debería aumentar su presupuesto la Provincia para que se alcance ese ambicioso proyecto. Concretamente el Gobierno presentó para el 2023 un presupuesto de $28.900.000.000 para el IPV, en el marco de 64 mil millones destinados al Ministerio de Planificación e Infraestructura en general. Es decir, se trató de un 44% del total. No se incluye en este número el costo administrativo y los salarios del personal del IPV.

A esos $28.900 millones hay que sumarle otros $4.482 millones del Fondo Nacional de la Vivienda (FoNaVi) y 2.000 millones más que aportó la Nación. Todos esos montos compusieron el presupuesto que contó el IPV a principio de año: $35.382 millones. Con el correr de los meses, la Provincia reforzó las arcas con otros $6.000 millones y del FoNaVi ingresaron otros $518 millones. Al mes de mayo, el presupuesto del IPV se ubica en $41.900 millones.

Lo cierto es que hay que remitirse al monto original que presentó el Ejecutivo en la Legislatura el año pasado para calcular la diferencia que debería hacer Parisi en su teórico presupuesto anual. Son puntualmente $24.708.832.000, los que separan los $28.900 millones de Suárez con los $53.608.832.000 del precandidato.

Es decir que al presupuesto provincial lo debería aumentar en un 85,5% para concretar 4 mil viviendas en un año. Y si nos remitimos de forma general, se necesitarían cinco presupuestos actuales (incluidos los refuerzos provinciales y nacionales) para completar las 16 mil casas.

Cómo lo financiaría Parisi

Parisi asegura que la Provincia tiene “guardados” $100 mil millones en plazos fijos y fondos de inversión por “subjecutar presupuestos”, que servirían para “salir a construir 6 mil casas en el primer año” y provocar un “shock económico”, porque se generarían ocho puestos de empleo directos e indirectos por cada casa.

El gobierno no desmiente que tenga un ahorro de una masa salarial y media, en una especie de “fondo anticíclico” informal, pero es menor a lo que dice el precandidato. En abril pasado, Víctor Fayad le confió a este medio que son alrededor de $30.000 millones depositados en fondos de inversión.

Ante esto, Parisi sostiene que el plan no se modificaría sin los $100 mil millones y promete ampliar el presupuesto anual. De hecho, asegura que con “$300 mil millones se construyen las 16 mil casas”.

“Vamos a tener un presupuesto más alto y vamos a utilizar los fondos, que hasta hace unas semanas los negaban. Aparte hay un superávit permanente de Ingresos Brutos y de Sellos que está ocurriendo hoy en la Provincia y también se pueden utilizar”, sostuvo en diálogo con Los Andes.

“Hay programas nacionales disponibles pero no hay proyectos para presentar. Lo que pasa es que acá, el directorio del IPV no trabaja y entonces el dinero no te lo dan”, aseveró.

Y comentó que “hay créditos y ayudas de distintos ámbitos nacionales e internacionales. Se puede hacer un fideicomiso donde los mendocinos también, en vez de invertir en dólares y estar comprando moneda extranjera, puedan invertir en la construcción de vivienda y después podamos devolverle ese dinero con una tasa de interés interesante”.

La respuesta de Isgró

El ministro de Infraestructura y Planificación, Mario Isgró, respondió que “hay que tener cuidado” con generar expectativas para los 110 mil mendocinos que esperan una casa y como ejemplo, sostuvo que el IPV a sus 75 años, hasta 2022, llegó a construir 109 mil viviendas.

“La media que se viene construyendo en la última década está en las 8 mil casas y se aspira a construir el doble, que parece bien, pero ¿cómo se hace para pagar? Algunos lo han tomado como un desafío, pero yo en realidad invito a los candidatos a que si tienen una propuesta de vivienda, la traigan ahora. Que no esperen a ganar, porque se va a tardar en concretar. Y si pierden, no se va a hacer”, planteó.

Y aseguró que, sin financiamiento bancario, la plata que dispone la Provincia proviene solo de Rentas Generales. “No tenemos ningún banco que nos financie las casas, lo único que había hasta el principio de nuestra gestión era el Banco Nación y tampoco lo está haciendo”, afirmó y aseguró que “no hay país por rico que sea, que pueda construir sin eso”.

En ese sentido, advirtió que para lograr un mayor presupuesto como demanda el plan Parisi, habría que disminuir las partidas en otros sectores o “incrementar el monto total de Rentas de todo el Estado” con más impuestos.

Por otro lado, sin conocer la propuesta del lujanino, señaló que intentaron promover la inversión privada pero por la inflación no se pudo llevar adelante y quedó como una cuenta pendiente “cuando mejore la macroeconomía”.

El número de casas

La gestión de Suárez ha sido criticada por la oposición por el número de casas construidas. En este contexto, hoy no se revela la cuenta discriminada entre las que se realizaron por programas exclusivos del IPV y las que forman parte de Mendoza Activa (40% de aporte provincial para construir, mejorar y ampliar viviendas a los inscriptos).

“Contamos las que se hicieron en Mendoza Activa porque es un plan que desarrolló el IPV en conjunto con el Ministerio de Economía. Toda la categorización de las familias que aspiraban a hacer una casa, pasa por el IPV”, se defienden desde el Ejecutivo.

Entonces indican que son 7.921 las entregadas en su conjunto hasta el momento, mientras que hay otras 4.374 en obra y 2.392 en licitación. En tanto, en la página web del IPV solo están publicadas las casas terminadas en 2020 y 2021, respectivamente 785 y 932.

Pero de manera extraoficial, Los Andes averiguó que serían 2.768 las viviendas terminadas hasta este año y si se suman los mejoramientos, el número se elevaría a 3.363.