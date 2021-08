La profesora k hizo su descargo: “La filmó un alumno macrista que la pinchó”

Laura Radetich (59), la docente que fue suspendida tras protagonizar una discusión con un estudiante y ante el que defendió a los gritos las gestiones kirchneristas, realizó un descargo luego de que el caso tomara trascendencia nacional.

Radetich, quien se desempeñaba como profesora de historia de la Escuela Secundaria Técnica Nº2 “María Eva Duarte”, de la localidad bonaerense de Ciudad Evita, en La Matanza, fue suspendida por el Ministerio de Educación bonaerense por adoctrinar a un alumno que había cuestionado la gestión de Alberto Fernández.

Pero en medio de la controversia, la mujer se defendió de la situación que la expuso ante el país y argumentó una excusa que no sale de su línea argumentativa. Desde el programa radial que conduce Ernesto Tenembaun por Radio con Vos, Y ahora quién podrá ayudarnos, intentaron comunicarse con Radetich pero ella no los atendió.

Solo se limitó a enviarles un mensaje de audio en el que dejó claro lo que para ella ocurrió: “Habló nuestra producción con la docente, dijo que la filmó un alumno macrista, que la pinchó, que la hizo hablar de Macri, que ahora se va a quedar sin laburo y que va a tener que buscar un abogado”, detalló el periodista.

“No va a salir a hablar porque primero tiene que hablar con el abogado, porque con Tenembaun se va a pelear y no lo quiere a Grabia (en referencia a los periodistas de dicho programa) y que ‘el pibe que me filmó no se filmó cuando le dice yegua a Cristina’”.