La playa municipal de Guaymallén está saturada y lanzaron un programa para retirar vehículos sin pagar acarreo ni estadía

La Municipalidad de Guaymallén puso en vigencia la Ordenanza 10.286, mediante la cual se creó el Programa Especial de Retiro de Vehículos Secuestrados , una iniciativa que permite a los titulares o legítimos usuarios recuperar sus rodados abonando únicamente la multa correspondiente a la infracción de tránsito, con la condonación total de los cargos por acarreo y estadía.

La medida surge en un contexto de saturación de la Playa de Secuestro Municipal , que actualmente concentra una gran cantidad de autos y motos retenidos por infracciones de tránsito.

Según se detalla en los considerandos de la norma, esta situación genera un colapso operativo, logístico y financiero para el municipio, además de un impacto ambiental derivado de la acumulación prolongada de los rodados

De acuerdo con la legislación provincial vigente, el retiro de un vehículo secuestrado requiere el pago de la multa, el acarreo y la estadía en la playa municipal. Estos valores están expresados en Unidades Tributarias Municipales (UTM), cuyo monto fue fijado en $93,10 para el ejercicio 2025, con la posibilidad de incrementarse hasta un 60% durante el año .

Esta dinámica provoca que, en muchos casos, los costos acumulados superen el valor de mercado de los vehículos retenidos, lo que dificulta su recuperación por parte de los propietarios

El texto de la ordenanza señala que esta situación deriva en importes mayormente incobrables, ya que los titulares no pueden afrontar los costos, y en consecuencia los vehículos permanecen abandonados en el predio municipal. Esto implica mayores erogaciones para la comuna en materia de espacio, seguridad, personal, infraestructura y vigilancia, sin una contrapartida real de ingresos

Además, se indica que los procesos de remate de los vehículos secuestrados conllevan gastos administrativos, logísticos y judiciales significativos, lo que reduce los ingresos efectivos. En paralelo, el municipio ha recurrido a la compactación de rodados abandonados, una alternativa que permite liberar espacio, pero resigna cualquier posibilidad de recaudación.

Pago único y excepciones

En ese marco, el Concejo Deliberante consideró más beneficioso para el interés público promover la regularización de los contribuyentes a través del pago de la multa, manteniendo el principio sancionatorio, pero reduciendo la carga operativa, fiscal y ambiental que implica la custodia prolongada de los vehículos.

Al programa podrán adherir todos los titulares o legítimos usuarios de vehículos secuestrados hasta la entrada en vigencia de la ordenanza, con excepción de aquellos casos que tengan causas judiciales en trámite vinculadas al rodado, infracciones graves o gravísimas reiteradas en los últimos 24 meses, o infracciones por alcoholemia positiva.

Para acceder al beneficio, los interesados deberán abonar la totalidad de la multa en un solo pago, condición necesaria para concretar el retiro del vehículo. El Ejecutivo Municipal fue facultado para reglamentar los procedimientos administrativos y operativos del programa y para implementar una campaña de difusión pública.

Asimismo, podrá prorrogar la vigencia del plan por hasta seis meses consecutivos mediante decreto.

