La pelea por restricciones en San Rafael adelanta los tiempos electorales

La segunda ola de la pandemia del coronavirus no solamente ha traído a la provincia problemas en términos epidemiológicos y sanitarios, sino también ha generado enfrentamientos y fuertes repercusiones políticas con la gestión de gobierno. En Mendoza, hoy el epicentro de la disputa está en San Rafael, departamento gobernado por el peronista Emir Félix, quien ha pedido mayores restricciones en la comuna, lo que generó una ola de críticas por parte del oficialismo.

Las acusaciones son cruzadas. Desde el peronismo aseguran que el radicalismo intenta politizar la gestión de la pandemia con la munición descargada de parte de dirigentes oficialistas contra Félix; mientras que el radicalismo lo descarta de plano y hace la misma acusación contra el Intendente, al interpretar que busca “posicionarse” en la provincia enarbolando una visión más restrictiva a nivel provincial.

Lo cierto es que de a poco se va configurando un escenario electoral que será atípico a nivel nacional, con elecciones contextualizadas por la pandemia. Hay que recordar que el 19 de junio vence el plazo para la presentación de listas de candidatos y las primarias abiertas se realizarían el 8 de agosto, siempre y cuando no haya una postergación del calendario electoral por ley del Congreso nacional.

Si bien es cierto que el año pasado una polémica similar ocurrió con San Rafael, donde se tomaron medidas menos aperturistas que el resto de la provincia -en la primera ola -, el acercamiento a las elecciones seguramente ayuda para levantar la temperatura política, y también generar dudas de hasta dónde se gestiona la pandemia, y hasta dónde se hace política.

Por otro lado, el hecho que sea San Rafael el centro también acrecienta la firmeza de las posturas, ya que es sin dudas uno de los departamentos más importantes de la provincia, y el cual despierta intereses electorales en sí mismo. No obstante, tanto peronistas como radicales desechan la idea de que los motiven cuestiones preelectorales.

El intendente Félix, en diálogo con Los Andes negó terminantemente que se trate de una cuestión electoral, y puso énfasis en la “crudeza” con la que se está viviendo la pandemia en el sur. Además, señaló que la solicitud al Gobernador “está siendo planteada por los sanrafaelinos, por la situación que se está viviendo”.

Según el jefe comunal, se trató de un “simple pedido respetuoso, sensato y formal” que se hizo al gobernador Rodolfo Suárez, y se sorprendió ante la respuesta de varios funcionarios radicales, quienes salieron a cruzarlo rápidamente y lo acusaron no sólo de hacer política, sino también de “no conocer cómo enfrentar una pandemia”.

“Yo nunca esperé que se desatara una catarata de agresiones y descalificaciones. Han estado organizados para agredir por un simple pedido, evidentemente salieron en una patriada política”, aseguró Félix.

En tanto, respecto a la hipótesis de situación de campaña electoral, la desestimó completamente: “Me parece un disparate. No voy a entrar en la trampa de politizar el esquema de la pandemia. Para eso están ellos. Me sorprende porque el pedido no es diferente al que pidió (General) Alvear y sin embargo no salieron a criticarlo”, declaró en referencia al intendente Walther Marcolini.

Por el lado del oficialismo, en Casa de Gobierno no salieron a contestar oficialmente al Intendente, y destacaron que todavía no se ha tomado alguna decisión al respecto del pedido formal que hizo Félix.

No obstante, dejaron en claro que, tal como lo entienden, el jefe comunal peronista “salió a hacer política en la provincia de manera notoria”, y lo acusan de hablar sin información científica, sobre todo cuando sostuvo a Canal 7 el viernes pasado que, si tiene que hacer un balance, “la variante Manaos ya está en toda la provincia, por los números, por la situación que está pasando con mucho mayor tiempo de trabajo en General Alvear, es evidente”.

También aseguraron que se trata de una “política electoralista” del sanrafaelino, que también tuvo sus momentos para dialogar en privado con el Gobernador cuando se habló al momento de aplicar restricciones en General Alvear, y que “se mostró de acuerdo con agregar a algunos distritos del este de la comuna pero no hizo más planteos”.

Lo que resta será aguardar qué decisión toma el Gobernador, y si acepta o no el pedido realizado por el jefe comunal peronista.