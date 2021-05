Polémica: Félix pidió al Gobierno restringir las clases en San Rafael

A raíz del incremento de contagios y el avance de la segunda ola de coronavirus en el sur provincial, el intendente de San Rafael , Emir Félix, solicitó al gobernador Rodolfo Suarez que autorice una serie de medidas restrictivas en el departamento. Entre los pedidos se encuentra el regreso a la virtualidad para la educación secundaria y que no sea obligatoria la asistencia presencial para las primarias.

El jefe comunal peronista envió una solicitud formal a la Casa de Gobierno para “ampliar medidas para reducir la circulación en el departamento y frenar la propagación de casos de Covid-19”, atento a la realidad epidemiológica que afecta al Sur, refiriéndose también a la escalada de casos de las últimas semanas que afecta al vecino departamento de General Alvear, tras la confirmación de la presencia de la variante “Manaos”.

Concretamente, Félix pidió la suspensión por 14 días en todo San Rafael de la modalidad presencial en escuelas secundarias y retornar al régimen de educación virtual. Asimismo, por ese mismo periodo, solicitó que se suspenda la obligatoriedad de asistencia a las escuelas primarias en el departamento.

También planteó que la realización de torneos y competencias de deportes de contacto quede suspendida por 14 días, con la finalidad de aliviar al sector sanitario ante posibles lesiones que puedan producirse.

Por otro lado, requirió la ampliación de la restricción para compras y reservas en locales gastronómicos por terminación de DNI, vigente desde este lunes en la provincia. El dirigente sanrafaelino pidió que se haga extensiva a los días viernes y sábados y que los domingos el sistema funcione con un régimen de media jornada por turno para supermercados y mayoristas. En tanto, indicó que la medida no tenga vigencia para mercados de barrios, comercios de cercanía, kioscos y maxikioscos.

En diálogo con Los Andes, el intendente Félix explicó que “mi postura pasa por el reclamo que tengo del sector sanitario por un lado y de miles de padres que me reclaman que no quieren mandar a los hijos a la escuela y que no los están mandando”. Resaltó que la situación sanitaria del departamento “es de mucha gravedad” y que tanto en el hospital Schestakow como en las clínicas privadas se vive una “gran angustia”.

“Veo que por el comportamiento del virus hay que bajar la movilidad con un impacto en serio y para no afectar la economía los únicos impactos que uno puede pedir son de esta naturaleza”, expresó el jefe comunal.

En este sentido, hizo hincapié en que “si yo no hago nada y dejo todo como está, San Rafael va a estar llegando a los 20 muertos por día. En el día de ayer (por el lunes) se internaron más de 50 personas, ¿Cuántos días de 50 personas internadas puede soportar la estructura sanitaria?”.

Respecto a las medidas concretas solicitadas, remarcó que “no tiene ningún sentido tener restricciones por el número de DNI de lunes a jueves y que el viernes y el sábado no lo tengas. Hemos pedido ir de lunes a domingo, si no esto no va a parar”.

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, había planteado el domingo su disconformidad con este punto de forma privada con el gobernador y lo hizo público a través de su cuenta de Twitter. “No encuentro el sentido que los fines de semana no haya restricciones con respecto a las terminaciones del documento. Viernes, sábado y domingo son los días donde vemos mayor circulación de personas. Si queremos bajar los contagios, debemos tomar medidas verdaderamente de impacto”, expuso en la red social.

En cuanto a la suspensión de clases presenciales para secundarios y la eximición de la obligatoriedad para las primarias, manifestó que “siempre hablé de que la presencialidad debía atender las particularidades de cada zona. En este caso estoy pidiendo la suspensión por la situación sanitaria que tiene el departamento, porque tengo que cuidar al personal sanitario que está muy complicado. Estoy pidiendo pase a la virtualidad, no que no haya clases. Y que en el colegio primario no tiene por qué el Estado obligar a mandar a su hijo, cuando el padre considera que es un riesgo”.

Este requerimiento de Félix se da luego de que durante el fin de semana Suarez y el director General de Escuelas, José Thomas, garantizaran la continuidad de la presencialidad en las aulas mendocinas, tras el último DNU del presidente Alberto Fernández.

“Yo no estoy haciendo política con esto”, aseguró el sanrafaelino y resaltó que el pedido de clases virtuales para la secundaria va en la misma línea que lo solicitado por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) para sus colegios y por el mismo jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

El intendente sureño concluyó diciendo “Yo he hecho el reclamo que tengo que hacer, he hecho un pedido. Si el Gobernador no lo quiere considerar, nosotros tenemos que evaluar de qué manera bajamos la circulación”.

Fuerte y coordinada reacción del oficialismo

Desde el Gobierno de Mendoza no salieron a contestar oficialmente al planteo de Félix, sin embargo, fuentes cercanas al gobernador Suarez indicaron que el jefe comunal “está haciendo política con la pandemia”.

“Está usando la pandemia para tratar de instalarse en el Gran Mendoza, saliendo en los medios con noticias grandilocuentes. Lo hizo la semana pasada cuando dijo que la variante Manaos estaba en toda la provincia, sin ningún dato ni sustento científico que lo avale. Ahora está haciendo exactamente lo mismo, sin datos y sin información precisa está pidiéndole al gobernador algo que no tiene sustento y las cifras lo demuestran”, sentenciaron.

En este sentido, plantean que el seguimiento realizado por la Dirección General de Escuelas arroja que en la última semana de abril en San Rafael solo 66 docentes se contagiaron de Covid-19 de un total de 7.542 en la comuna. En tanto, los alumnos que contrajeron el virus en ese mismo periodo fueron 46 y el total entre marzo y abril fue de 185, sobre una población de 56.109 estudiantes en el departamento.

En sintonía con esta postura, legisladores nacionales, provinciales y concejales sanrafaelinos de la UCR utilizaron sus redes sociales para apuntar contra el dirigente justicialista y criticar su planteo.

El diputado nacional por Mendoza de Juntos por el Cambio, Federico Zamarbide, expresó que el intendente Félix “vuelve con una receta que ya fracasó. Claramente solo intenta hacerse notar en los medios de comunicación provinciales. Podría llamar a sus socios de Nación para gestionar más vacunas. Eso sí sería productivo”.

Cecilia Rodríguez, presidenta del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, sostuvo que “el Intendente que durante el 2020 tomó medidas infructuosas contra la pandemia pero a favor de aplastar derechos y destrozar la economía vuelve a la carga”, y agregó que “utiliza un tema tan delicado para hacer política de manera demagógica y tratar de instalarse. Estos tiempos requieren seriedad, compromiso y solidaridad”.

Por su parte, la legisladora radical sanrafaelina María José Sanz escribió: “Ay Emir! Nos encerró el año pasado con argumentos débiles y ahora vuelve al discurso del miedo. Una vez más (y como tantas otras) está usando la pandemia para ver si alguien del kirchnerismo local le da entrada… Oportunismo”.

A los cuestionamientos se sumó el diputado Adrián Reche (UCR), quien manifestó que “su afán de querer complacer a sus superiores en Nación, por un lado, y por el otro, generar politiquería para posicionarse en lo local, lo llevan a realizar estos planteos que generan miedo en las y los sanrafaelinos”.

El senador provincial oficialista Lucas Quesada también expresó que “Félix está usando la pandemia para intentar posicionarse políticamente en el Gran Mendoza. Sin datos certeros, genera miedo en San Rafael como ya lo hizo el año pasado, buscando llamar la atención de los medios de comunicación provinciales”.

Gustavo Ruiz, diputado provincial de la UCR, advirtió que “las medidas que solicita Emir Félix no son en base a la evidencia y en beneficio de los sanrafaelinos, son con un fin político, para instalarse en los medios provinciales y medirse con los camporistas del Gran Mendoza”.

En tanto, los concejales sanrafaelinos de la UCR Francisco Mondotte, Cynthia Maggioni, Clarisa Barchiesi y Martín Serrano también apuntaron contra el jefe comunal desde sus redes sociales.