La Nación reconoció otra ocupación mapuche de más de 4 mil hectáreas en Malargüe

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) oficializó este viernes la ocupación de otra comunidad mapuche en Malargüe. Se trata del Lof Limay Kurref, asentado en más de 4 mil hectáreas en la localidad de Los Molles, Malargüe.

A diferencia de las polémicas cesiones al Lof El Sosneado (en el distrito sanrafaelino que lleva el mismo nombre) y Lof Suyai Levfv, también ubicado en Los Molles, estos beneficiados sí cuentan con la personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (ReNaCI), un requisito fundamental en el reconocimiento.

Las hectáreas cedidas a la comunidad Lof Limay Kurref en Los Molles, Malargüe.

Entre los considerandos de la Resolución 47/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial de la Nación destacan que “la Ley Nacional Nº 26.160 declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las Tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas - Re.Na.C.I. - u organismo provincial competente o aquellas preexistentes por el término de cuatro años”.

También mencionan que esta ley se sancionó “a fin de dar principio de cumplimiento a lo establecido en la Constitución Nacional en orden al reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, destacando que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”.

Entonces el INAI resolvió:

ARTICULO 1°.- Dése por cumplido el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral dispuesto por el Artículo 3° de la Ley Nacional Nº 26.160, Decreto PEN N°1122/07 y la Resolución INAI N° 587/07 en la Comunidad Lof Limay Kurref, perteneciente al Pueblo Mapuche, con asiento en la provincia de Mendoza, con Personería Jurídica Nro. 754 del 06 de agosto de 2014 del Registro Nacional de Comunidades Indígenas Re.Na.C.I.

ARTÍCULO 2°.- Reconócese la ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad Lof Limay Kurref, perteneciente al Pueblo Mapuche, con asiento en la provincia de Mendoza, con Personería Jurídica Nro. 754 del 06 de agosto de 2014 del Registro Nacional de Comunidades Indígenas Re.Na.C.I., respecto de la superficie georreferenciada, que figura como ANEXO I (IF 2023-07224060-APN-DTYRNCI#INAI)

Los antecedentes del Lof Limay Kurref

En noviembre de 2020 el Juzgado en lo Civil y Comercial de Malargüe frenó un proceso judicial iniciado por los propietarios de Las Leñas para desalojar a los miembros del Lof Limay Kurref de las tierras de Los Molles, según informó la Organización Malalweche.

Esa comunidad intentó impedir la exploración de dos pozos petroleros a través del método de fracking en la zona dónde se encuentran ellos, pero la Justicia no dio lugar y la empresa El Trébol realizó las operaciones. Sin embargo hay procesos abiertos.

“La comunidad inició un proceso administrativo que está abierto, porque no se respetó el derecho a la consulta libre previa e informada. El gobierno provincial en una de sus respuesta dijo que no podía garantizarla porque no estaba el relevamiento. Ahora que está seguiremos el proceso administrativo”, dijeron hoy a Los Andes desde la organización.