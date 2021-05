La Nación espera un informe final para confirmar su ingreso como accionista a Impsa

El Gobierno Nacional espera el informe final de un consejo asesor para terminar de confirmar el ingreso el Estado como accionista a Impsa SA, junto con la provincia de Mendoza, para salvar la compañía y potenciarla. Desde la Provincia confirmaron que estaba todo listo, tanto lo normativo como el financiamiento, e incluso se esperaba la visita del Presidente Alberto Fernández para ponerle un sello definitivo a la compra de la empresa.

“La decisión política de entrar en Impsa está, pero falta un paso, que consiste en tener una amplia evaluación”, comentaron a Los Andes calificadas fuentes del ministerio de Desarrollo Productivo que conduce el economista Matías Kulfas.

Ese consejo asesor está evaluando los aspectos técnicos de la propuesta realizada por la compañía mendocina para ser capitalizada. Analiza información de precios y aspectos legales, para luego dar una devolución a dicha cartera.

Impsa había presentado a fines de abril a través del sistema de Trámite A Distancia (TAD) la documentación necesaria solicitada por Desarrollo Productivo para que el Estado Nacional pueda capitalizar la compañía.

Tras ese paso, el Comité Asesor del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) está llevando adelante el proceso de evaluación y análisis de la solicitud, como paso previo al dictamen final respecto del pedido de capitalización.

En Nación destacan que hubo acuerdo con la gestión de Rodolfo Suárez para capitalizar a la empresa porque es una de las compañías “más estratégicas” del país, por su alto desarrollo tecnológico, capacidad de generación de alto valor agregado y mano de obra capacitada.

La reestructuración

En una asamblea celebrada el 16 de marzo, los accionistas de Impsa votaron a favor de la emisión de nuevas acciones y decidieron en forma unánime no ejercer su derecho de preferencia para suscribir esos nuevos papeles.

Así, se abrió el juego para permitir que se ofrezca la suscripción total de las nuevas acciones –correspondientes a una Clase C– al Gobierno Nacional y al Gobierno de la provincia de Mendoza.

La propuesta de capitalización que hizo la firma a Nación y a la Provincia forma parte del Plan de Recomposición de Estructura de Capital de la empresa, que comenzó con la reestructuración de su deuda.

El plan de ingreso del gobierno apunta a la emisión de nuevas acciones, con el fin de destinar recursos frescos a la recomposición del capital de trabajo.

El Ejecutivo provincial ya fue autorizado por la Legislatura a destinar 5 millones de dólares a la compra de 25% de las acciones Clase C de Impsa. El 75% restante del paquete sería adquirido por el Estado Nacional por 15 millones de dólares. En principio, la provincia cubriría la operación con dinero de la Empresa Mendocina de Energía S.A (Emesa), pero ya solicitó fondos a la Nación ($ 500 millones), para que el financiamiento se haga a partir del “Fondo Fiduciario del Plan de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión, Zonas Aisladas y Zonas a Desarrollar”, o Fopiatzad.

Mientras tanto, la solicitud enviada por Impsa está siendo evaluada por el mencionado Comité Asesor, que ya solicitó informes a la Secretaría de Industria, Gestión Comercial y Economía del Conocimiento; y a la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores.

Asimismo, el consejo pidió informes sobre Impsa al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); y al Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Ni bien concluya la evaluación, el Comité del Fondep emitirá un dictamen final respecto de la solicitud. “Ojalá el informe sea positivo, así el Estado puede capitalizar a la compañía”, dijeron las fuentes consultadas por Los Andes.

La cartera que lidera Kulfas viene asistiendo a Impsa desde diciembre, cuando aprobó su ingreso al “Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos” (Paeerp), a través del cual pagó el 75% de los salarios de los trabajadores de la empresa.

El PAeerp es un programa de asistencia que está dirigido a las empresas o cooperativas que requieran reestructurar sus pasivos para lograr viabilidad económica y financiera, y que presenten proyectos para recibir una asistencia económica mensual no reembolsable durante un plazo máximo de cuatro meses.

Participación provincial

Las instalaciones de Impsa, en el carril Rodriguez Peña, se acondicionaron para recibir la visita del Presidente. Se pintó la pista en donde aterrizaría el helicóptero, y trascendió que se preparó un regalo especial para el mandatario, con la forma de una miniturbina.

No obstante, el viaje no está confirmado. Se esperaba que tuviera lugar este martes, pero esto finalmente no sucedió. Desde la cartera de Economía de la provincia señalaron que a Mendoza no le resta nada por hacer, y serán las autoridades nacionales las que deben completar el proceso para la compra de las acciones.

En tanto, desde la empresa continúan con sus operaciones, a la espera de la inyección de capital que les permitiría “competir para llevar a cabo proyectos en Latinoamérica, Estados Unidos, India y el sudeste de Asia”. Según afirmaron desde la compañía, ven “una serie de posibles proyectos en Argentina como: el reemplazo de las 14 turbinas restantes de Yacyretá y la rehabilitacion de 14 generadores de esa central; la posibilidad de equipar la central Chihuido; invertir en parques eólicos y solares, y en equipamiento para la cuarta central nuclear”.

Por otro lado, se espera que la firma avance en equipamiento para la industria de O&G y para Salto Grande, y a nivel internacional, están participando en licitaciones para grúas con destino a Estados Unidos, y en centrales hidroeléctricas en Brasil, Malasia, India y Paquistán.

Esta semana, en tanto, informaron que partió desde el Centro de Desarrollo Tecnológico de Impsa hacia el Complejo Industrial Luján de Cuyo de YPF el Reactor Hidrodesulfurizador que tiene como función principal eliminar el azufre de los combustibles para alargar la vida útil de los motores de combustión, contribuyendo a la reducción de la contaminación ambiental.