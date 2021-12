La mayoría de los gremios estatales rechaza el bono del Poder Ejecutivo y pide rápida apertura de paritarias

El gobierno provincial se adelantó a la negociación paritaria del 2022 y anunció a cuenta de esta negociación un bono no remunerativo ni bonificable de $7.200 para enero para todos los gremios estatales de la provincia, salvo a los empleados y magistrados judiciales y profesionales de la Salud , quienes este año ya habían rechazado el bono. No obstante, la mayoría de sindicatos no recibió de buena manera este monto debido a que no fue producto de conversación entre las partes y señalaron que “se arranca mal el año de discusión en paritarias”. En el Gobierno defendieron la medida y aseguraron que se consigue mantener un monto extra de manera previa a las reuniones, y que además beneficiará a los que tienen salarios más bajos.

Ayer por la mañana, el Poder Ejecutivo sorprendió con el anuncio del bono para los estatales en el mes de enero, teniendo en cuenta que en diciembre se terminará la última cuota de $6.000 en lo que correspondió a un bono de $54.000 en todo el 2021. De esta manera, la estrategia provincial se vislumbra similar el año que viene: se combinará la entrega de bonos de igual monto para todos los trabajadores (que tal como indica el Gobierno beneficia a los que tienen menores sueldos) junto a porcentajes al básico. La convocatoria a paritarias será el febrero.

“Siempre dijimos que en la paritaria hay que trabajar con el foco a los que menos cobran. Que se beneficien a los salarios mas bajos”, expresó. Este análisis se hace ya que tienen en cuenta que un monto fijo impactará más en términos porcentuales en un trabajador que cobra un salario, por ejemplo, de $50.000, que en uno que cobra más de $100.000.

Recordemos que en términos generales, entre el bono y otro porcentaje en blanco directo al básico, los estatales tuvieron en promedio una suba salarial del 45% en este 2021. No obstante, desde ATE expresaron que en promedio el aumento fue del 55%, sobre todo por la suba de ítems que impactan en el básico.

Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno de la Provincia, recordó en Casa de Gobierno que la negociación 2021 “se fue llevando adelante en diciembre del 2020 y concluyó en septiembre, donde se acordó con gremios”, salvo el gremio docente del SUTE, y que el año que viene será febrero el mes en el que se sentarán en la mesa de discusiones.

Por otro lado, el bono fue anunciado para enero según el Ministro “para dar previsibilidad con anterioridad al momento de la convocatoria y para que sepan bien cuando arrancaremos”. También ratificó que el mismo, que será de $1.200 más que en el de diciembre, será a cuenta de las paritarias.

De acuerdo a los tres grupos de trabajadores que no tendrán bono, señaló que “no alcanza a empleados y funcionarios judiciales, ni a profesionales de la salud -régimen 27 -, porque ellos prefirieron que se incorpore el bono bajo modalidad de porcentaje en salario”.

En tanto, los regímenes alcanzados por este bono son: Administración Pública; Salud Régimen 15 -no profesionales -; Honorable Tribunal de Cuentas; Tesorería y Contaduría General de la Provincia; Fiscalía de Estado; EPAS; Ecoparque; Parque y Paseos Públicos; Guardaparques; Instituto de Juegos y Casinos; Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial; Subsecretaría de Trabajo y Empleo; Fondo para la Transformación y el Crecimiento; Vialidad Provincial, Docentes y celadores.

A favor y en contra

Los Andes se comunicó con algunos representantes gremiales, quienes tuvieron diferentes posturas, aunque la mayoría o rechazó el bono, o declararon que fueron “discriminados” ya que ellos no entraron en el reparto.

Desde Ampros, la flamante secretaria general Claudia Iturbe consideró que el Gobierno ha tenido con este anuncio un “trato discriminatorio” contra los trabajadores de la Salud, y preguntó qué será lo que ofrecerá el Ejecutivo para el Régimen 27 en el mes de enero.

“La verdad que es muy flojo anunciar un beneficio para una parte del Estado solamente, y además es una aberración que sea un bono en negro a cuenta de paritarias”, comentó. También agregó que hace 15 días presentaron un pedido de reapertura de comisión negociadora para la recuperación salarial con respecto a la inflación, y no hubo respuesta. “¿Cuál será el reconocimiento que nos van a dar a quienes quedamos afuera?”, se preguntó.

César Llanos, titular del gremio de Judiciales, también se mostró en línea con Iturbe, y pidió apertura de paritarias en enero. “Ya es insólito que hayamos tenido un 2021 con un aumento por debajo de la inflación, y no nos olvidamos de un 2020 sin aumentos salariales”, comentó.

“El gobierno de forma autoritaria y sin llamar a paritaria marcó la cancha y de forma unilateral. Estamos frente a un deterioro en la calidad de los derechos”, expresó.

Quien sí lo aceptó y lo calificó como una “conquista gremial”, fue Roberto Macho, secretario general de ATE. “Ya lo teníamos preacordado con los compañeros y lo habíamos solicitado para no tener una pérdida del poder adquisitivo”, marcó.

No obstante, el sindicalista adelantó que si bien en este 2021 estarán “por encima de la inflación” con un aumento que llegó según sus cálculos al 55%, para este 2022 tienen previsto solicitar “como mínimo un 50% anual”, teniendo en cuenta las estimaciones de organismos sobre la inflación que se espera para el país.

También solicitarán la finalización del cronograma de pases a planta en diferentes organismos del Estado, así como también la aplicación de nuevos convenios colectivos de trabajo.

Debuta el nuevo gremio docente con cortocircuitos

Del lado del SUTE, se dará la situación que debutará en las negociaciones la nueva dirigencia, que tendrá como principal referente a la secretaria general Carina Sedano, y con antecedentes paritarios complejos, teniendo en cuenta que bajo la conducción de Sebastián Henríquez, los docentes han tenido aumentos por decreto por falta de acuerdo con el Ejecutivo.

Para Sedano, este anuncio del Gobierno marca que “se arranca con el pie izquierdo la paritaria”. La dirigente expresó que le causó “sorpresa” el aumento de “sólo $1.200″ del bono respecto al que recibirán en diciembre, y también cuestionó que sea no remunerativo ni bonificable.

“Que sea en negro implica que se achata el escalafón, la jubilación cae y se desfinancia la OSEP porque no suben los aportes”, consideró. También dijo que el Ejecutivo se comienza a manejar “sin consultas a los gremios y a través de los medios de comunicación”.

Gustavo Correa, secretario gremial electo, destacó en tanto en redes sociales: “Yo no sé si es de verdad o es un chiste del día de los inocentes eso es MENTIRA. El Gobernador aumentó $1200. Sí, casi un kilogramo de carne, lo demás es la intangibilidad del salario. De verdad algún medio podría decir la verdad, alguno”, se despachó.

Por último, Sedano también lamentó el llamado a paritarias en febrero, cuando ya tengan el arranque de clases establecido. “Estamos esperando que nos convoquen antes, queremos hablar antes del inicio escolar. Están arrancando con un conflicto. No queremos tener que empezar con medidas de fuerza”, adelantó.