La Libertad Avanza también arrasó fuera del país: así fue el voto de los mendocinos que viven en el exterior

Los mendocinos que viven en el exterior también se inclinaron por Luis Petri en estas elecciones. El peronismo se mantuvo segundo y hubo sorpresas en el resto. Apenas votó el 3,1% del padrón.

Luis Petri fue el favorito para los mendocinos que viven en el exterior. Archivo

Según informó la CNE, de un padrón electoral de 31.795 ciudadanos habilitados para votar, solo votó el 3,10%. Fueron 986 los mendocinos que sufragaron y LLA cosechó 624 votos.

En segundo lugar se ubicó Fuerza Justicialista Mendoza, pero lejos de la alianza entre libertarios y radicales. Emir Félix cosechó solo un 15,62% (154 votos). Mientras que la tercera fuerza fue sorpresivamente la alianza Provincias Unidas que lideró Jorge Difonso: 7,71%. En el resultado general este frente quedó sexto.

El Frente de Izquierda Unidad, que llevó como candidata a Micaela Blanco Minoli, se ubicó cuarto (6,49%); mientras que el Frente Libertario Demócrata que impulsó la candidatura de Gabriel Sottile, lo siguió en el quinto puesto (3,55%).

A Mario Vadillo (Frente Verde) no le fue para nada bien y terminó sexto, con apenas 19 votos, por encima de los que cerraron la tabla.