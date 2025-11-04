La Libertad Avanza también arrasó fuera del país: así fue el voto de los mendocinos que viven en el exterior

La Cámara Nacional Electoral publicó el escrutinio definitivo de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre y se confirmó que La Libertad Avanza + Cambia Mendoza venció en Mendoza con el 53,7% de los votos. También se conoció que Luis Petri fue ampliamente favorito entre los mendocinos que viven en el exterior del país: triunfó con el 63,29% de los votos.
Según informó la CNE, de un padrón electoral de 31.795 ciudadanos habilitados para votar, solo votó el 3,10%. Fueron 986 los mendocinos que sufragaron y LLA cosechó 624 votos.
En segundo lugar se ubicó Fuerza Justicialista Mendoza, pero lejos de la alianza entre libertarios y radicales. Emir Félix cosechó solo un 15,62% (154 votos). Mientras que la tercera fuerza fue sorpresivamente la alianza Provincias Unidas que lideró Jorge Difonso: 7,71%. En el resultado general este frente quedó sexto.
El Frente de Izquierda Unidad, que llevó como candidata a Micaela Blanco Minoli, se ubicó cuarto (6,49%); mientras que el Frente Libertario Demócrata que impulsó la candidatura de Gabriel Sottile, lo siguió en el quinto puesto (3,55%).
A Mario Vadillo (Frente Verde) no le fue para nada bien y terminó sexto, con apenas 19 votos, por encima de los que cerraron la tabla.
Escrutinio definitivo: mendocinos en el exterior
La Libertad Avanza- 63,29% (624)
Fuerza Justicialista Mendoza – 15,62% (154)
Provincias Unidas – 7,71% (76)
Frente de Izquierda Unidad – 6,49% (64)
Frente Libertario Demócrata – 3,55% (35)
Frente Verde – 1,93% (19)
Movimiento al Socialismo - 0,41% (4)
Protectora - 0,2% (2)
Votos nulos – 0,81% (8)
Total de votos: 986 (3,10% del padrón total)