12 de noviembre de 2025 - 23:32

La Justicia rechazó la prisión domiciliaria de Julio De Vido por la Tragedia de Once

La Justicia ratificó la condena a Julio De Vido por administración fraudulenta y rechazó su solicitud de prisión domiciliaria. El exfuncionario deberá regresar a prisión.

El TOF 4 negó el beneficio de prisión domiciliaria a Julio De Vido.

Foto:

archivo NA
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Tribunal Oral Federal (TOF) N.º 4 rechazó este miércoles el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido. El exfuncionario está condenado por su responsabilidad en la Tragedia de Once.

La decisión se conoció horas después de que la Justicia ratificara de forma definitiva la sentencia en su contra por el siniestro ferroviario ocurrido en 2012.

El tribunal rechazó el pedido por motivos de salud y edad

Los abogados del exfuncionario kirchnerista habían solicitado que De Vido cumpliera su condena bajo la modalidad domiciliaria, alegando razones de salud y edad avanzada. Sin embargo, el TOF 4 consideró que no existen fundamentos suficientes para conceder el beneficio, por lo que dispuso que el exministro regrese a prisión para cumplir la pena impuesta.

La resolución se suma al reciente fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que dejó firme la condena de De Vido por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Con esa decisión, la Justicia dio por concluidas las instancias de revisión y habilitó la ejecución efectiva de la pena.

De acuerdo con lo dispuesto por el tribunal, Julio De Vido deberá presentarse este jueves a las 8.30 en los tribunales de Comodoro Py para hacer efectiva la condena.

Cabe recordar que el exministro había sido hallado responsable de las irregularidades en la gestión del sistema ferroviario que derivaron en el accidente del 22 de febrero de 2012, conocido como la Tragedia de Once. En el hecho murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas.

