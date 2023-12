La Justicia rechazó la cautelar de la CGT contra el DNU de Milei porque aún no entró en vigencia

El juez nacional del Trabajo Ignacio Ramonet rechazó hoy el dictado de una medida cautelar “interina” para suspender la vigencia de artículos vinculados a la reforma laboral incorporada en el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 de desregulación de la economía, ya que aún no está en vigencia.

Así lo decidió el magistrado al asumir la competencia para tramitar una demanda de inconstitucionalidad presentada por la central obrera CGT, según una resolución dictada este miércoles.

“En el supuesto traído a resolver, en el que se cuestiona la constitucionalidad del DNU 70/2023 en general, y de los aspectos laborales de dicho decreto en particular, y teniendo en cuenta que todavía no se encuentra vigente (conforme art.5 CCC), no encuentro que se den razones ‘graves y objetivamente impostergables’ (conf. Art.4 inc. 1ro. Párrafo 3), que habiliten el dictado de una medida cautelar ‘interina’, considerando para ello que la norma todavía no entró en vigencia, y que, de hacerlo solo afectaría a las situaciones que regula a partir de su vigencia, pudiendo, además, ser motivo de cuestionamiento en los procesos individuales que puedan suscitarse con motivo de su aplicación”, sostuvo el juez Ramonet en la resolución.

Además, el magistrado se declaró competente para intervenir en el caso y le dio tres días al Gobierno nacional para que responda la demanda.

Protesta de la CGT, gremios y piqueteros contra el DNU de Milei. (Clarín)

Justamente, esta mañana, la CGT, las dos CTA, organizaciones piqueteras y otros gremios se congregaron en el Palacio de Justicia para expresar su rechazo al DNU del Presidente.

Uno de los cotitulares de la CGT, Héctor Daer, afirmó tras la marcha que “lo que hay que hacer es voltear” el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 de desregulación de la economía “en la política, en la justicia y en las calles”.

En declaraciones a la prensa durante la movilización convocada por la central obrera a Plaza Lavalle, frente al palacio de Tribunales, Daer dijo que “hay que ser inteligentes y tener la mejor estrategia para voltear el DNU”, ante la posibilidad de decretar una medida de fuerza nacional.

Por su parte, otro de los cotitulares de la central obrera, Pablo Moyano, reafirmó que mañana en la reunión del comité confederal de la CGT “seguramente se va a aprobar un plan de lucha para rechazar este DNU que va en contra de los trabajadores y del país”.

”Mañana en el confederal se va a facultar al consejo directivo a tomar las medidas necesarias”, insistió Moyano, pero no quiso anticipar una posible fecha de un paro.

Para Daer, “si rige el DNU cambia nuestro país para siempre y la administración estatal como tal” y destacó la movilización a Tribunales: “La gente quería acompañar este pedido a la justicia para que se derogue el DNU”.

