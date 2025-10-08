La Justicia pidió autorización a la Cámara de Diputados para tomar medidas contra José Luis Espert

Buscando la autorización de la Cámara de Diputados, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli pidió para avanzar con medidas judiciales respecto al registro y secuestro de bienes del diputado José Luis Espert , según lo confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

Tras la polémica, el Gobierno aseguró que hay fondos para reimprimir las boletas de La Libertad Avanza

Este miércoles, el diputado nacional José Luis Espert presentó un pedido de licencia, aunque todavía conserva sus fueros parlamentarios. Por ese motivo, la decisión sobre la solicitud del juez Lino Mirabelli deberá ser tratada primero en la Comisión de Asuntos Constitucionales y luego resuelta por el pleno de la Cámara de Diputados.

El fiscal Fernando Domínguez imputó ayer a José Luis Espert por presunto lavado de dinero, tras quedar involucrado en una causa judicial en la que se investiga una transferencia de 200.000 dólares proveniente de Federico “Fred” Machado, quien fue extraditado a Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico.

Días antes, el legislador había renunciado a su candidatura en las próximas elecciones legislativas y también a su puesto como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, luego de recibir presiones tanto de referentes de La Libertad Avanza como de sus aliados del PRO.

A pesar del pedido de Espert de tener licencia, aunque mantiene sus fueros, la decisión final sobre si se acepta el requerimiento de Mirabelli es del pleno de la Cámara baja.

El magistrado no puede disponer allanamientos, registros ni secuestros de bienes vinculados a José Luis Espert sin contar previamente con la autorización de la Cámara de Diputados. Así lo establece la ley de fueros, que señala que no se podrán ordenar allanamientos en domicilios particulares u oficinas de legisladores, ni intervenir sus comunicaciones, sin el aval de la cámara correspondiente.

Hallaron un contrato roto entre Espert y Fred Machado

En el marco de la misma investigación, el juez Lino Mirabelli dispuso el martes un operativo en la vivienda de Viedma donde Federico “Fred” Machado permanecía con prisión domiciliaria hasta su traslado a un destacamento de la Policía Federal.

De acuerdo con fuentes oficiales, durante ese procedimiento los agentes hallaron en un cesto de basura una copia rota del contrato de un millón de dólares firmado entre Espert y el empresario que será extraditado a los Estados Unidos.

En dicho documento, el diputado se comprometía a brindar tareas de asesoramiento económico para la compañía Minas del Pueblo, una firma minera con sede en Guatemala propiedad de Machado.