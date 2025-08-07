7 de agosto de 2025 - 18:22

La Justicia ordenó la reconstrucción del disparo que hirió de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo

Las tareas ordenadas por la jueza María Servini que comanda el Juzgado Federal N° 1 de Buenos Aires se realizarán el próximo lunes.

La Justicia ordenó la reconstrucción del disparo que hirió de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo

La Justicia ordenó la reconstrucción del disparo que hirió de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo

Las tareas se realizarán el lunes próximo en el lugar del hecho, y serán llevadas a cabo por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

En la resolución, la magistrada indicó que la pericia buscará determinar “la trayectoria del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo desde su origen hasta el punto de impacto” y “la velocidad alcanzada por el proyectil en cuestión desde su origen hasta el momento del impacto”.

El fotógrafo Pablo Grillo, de 35 años, recibió un impacto de cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza
El miércoles 12 de marzo a las 17.18, el fotógrafo Pablo Grillo, de 35 años, recibió un impacto de cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza y se desvaneció durante los incidentes en el Congreso

El miércoles 12 de marzo a las 17.18, el fotógrafo Pablo Grillo, de 35 años, recibió un impacto de cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza y se desvaneció durante los incidentes en el Congreso

También se buscará establecer “la posición en la que se hallaba el arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil”, además de dilucidad si “el proyectil impactó previo a herir a Grillo sobre otra superficie o no y en tal caso si aquella circunstancia le hizo perder o ganar velocidad o desviarse”.

El fin de semana último, la Policía de la Ciudad se había presentado en el lugar donde Grillo recibió el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno para reconstruir los hechos, en una iniciativa que desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) destacaron como un “avance” para la investigación.

El CELS, entidad que integra Agustina Lloret, una de las abogadas defensoras de la familia Grillo, informó en esa oportunidad que los agentes habían concurrido a la zona para “tomar medidas y fotos en vistas a la reconstrucción” de lo sucedido durante la movilización del 12 de marzo.

