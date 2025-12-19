La Justicia busca identificar quiénes usaban el helipuerto de la lujosa mansión de Pilar vinculada a la AFA

La Justicia ha puesto la lupa sobre el uso de un helipuerto de 30 por 30 metros ubicado en una costosa propiedad de la localidad de Villa Rosa, Pilar, la cual está vinculada a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ).

El juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky , libró una orden a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para obtener el listado de pilotos que operaron en el lugar desde su inauguración hasta hoy.

Esta medida surge tras descubrirse que el libro de aterrizajes y decolajes , cuya custodia corresponde al responsable del lugar, no fue hallado durante los allanamientos realizados por la Policía Federal .

El predio bajo investigación abarca más de 105.000 metros cuadrados y cuenta con instalaciones de gran lujo que incluyen una casa principal, casa de huéspedes, caballeriza con caballos árabes y pura sangre , pista de entrenamiento para equinos, un quincho y un galpón donde se secuestraron 54 vehículos de colección y alta gama .

Aunque la propiedad figura a nombre de la sociedad Real Central S.R.L. , la justicia sospecha que sus titulares, Luciano Pantano y su madre Ana Conte , actúan como testaferros de altas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) .

Las sospechas sobre la titularidad real se apoyan en vínculos directos con AFA, debido a que en el allanamiento se secuestró un bolso con el logo de la AFA y el nombre de Pablo Toviggino (tesorero de la entidad), además de una plaqueta del club Barracas Central dedicada a él.

Además, Luciano Pantano, ex dirigente de futsal y del club Almirante Brown, es monotributista con deudas bancarias. Por su parte, su madre, Ana Conte, es una jubilada que incluso percibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia. La sociedad dueña del predio pasó de tener un capital de 300.000 pesos a 58.000.000 de pesos apenas semanas antes de comprar la mansión.

Además de la información aeronáutica, el juez ha solicitado reportes a empresas de servicios (internet, cable y telefonía) para determinar quién paga realmente los abonos de la quinta y quiénes son sus moradores efectivos.

La causa, iniciada por una denuncia de la Coalición Cívica por presunto lavado de activos, fue derivada recientemente al fuero penal económico tras una decisión de la Cámara Federal. Actualmente, tanto Pantano como Conte tienen sus bienes inhibidos y la prohibición de salir del país.