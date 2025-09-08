8 de septiembre de 2025 - 11:56

La furia de Antonio Laje porque perdió Milei: "No te quejes más cuando te maten"

"Ni una queja más de la inseguridad, de las escuelas, de la falta de infraestructura", cuestionó el periodista sobre el peronismo que votaron los bonaerenses.

Los Andes | Redacción Política
En su programa de A24, el conductor no se guardó el enojo por la derrota de los libertarios y cuestionó al electorado.

"A mí me parece patético esto, pero también es lo que se votó, pero me parece patético", lanzó Laje sin mucho preámbulo.

"Sobre todo en una provincia que está estallada. Lo que yo digo es no se quejen más cuando tengas inseguridad, cuando no hay policía, cuando te maten, porque es lo que acaban de votar", definió.

Laje aportó: "También seamos honestos. Era la elección bonaerense, era la elección para mandarle un mensaje al gobernador (Axel Kicillof) que estás haciendo una gestión espantosa. Le mandaron un mensaje que estás haciendo una gestión bárbara".

Según el conductor, "el mensaje fue, entonces, ni una queja más de la inseguridad, de las escuelas, de la falta de infraestructura".

"¿Cómo traducís esta elección? Es patético, como resultado de la Argentina es patético. Porque si se sigue eligiendo lo mismo que viene destruyendo a la provincia de Buenos Aires hace 40 años, y es patético, pero bueno, es lo que se votó", cuestionó con dureza en su mensaje.

Las declaraciones de Laje generaron intensa repercusión en las redes sociales, con comentarios tanto a favor como en contra.

