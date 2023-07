La euforia de Larreta por el triunfo de Orrego: “San Juan va a ser el motor de la recuperación de Argentina”

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, acompañó el domingo por la noche a Marcelo Orrego (Unidos por San Juan), el nuevo gobernador electo en San Juan que puso fin a 20 años de peronismo tras vencer a José Luis Gioja y Rubén Uñac -hermano del actual mandatario Sergio-. Encendido por la victoria, la buscó capitalizar al ámbito nacional.

El jefe de Gobierno porteño, que estuvo en el búnker sanjuanino junto a referentes de su espacio como Martín Lousteau y José Luis Espert, felicitó “a los sanjuaninos que se animaron a cambiar” y definió a Orrego como “un ejemplo de trabajo, que me consta que se preparó para esto”.

”San Juan va a ser el motor de la recuperación de la Argentina, donde le vamos a ganar el peronismo y vamos a iniciar el cambio definitivo que va a hacer que en este país todos vivamos mucho mejor”, arengó el rival de Patricia Bullrich en las PASO.

En diálogo con Infobae, Larreta defendió su propuesta de ampliar JxC, a pesar de la resistencia que hubo, por ejemplo, cuando intentó sumar al peronismo de Juan Schiaretti.

“Es una confirmación de que ese es el camino para ganarle al kirchnerismo y cambiarle la vida a los argentinos. Porque de eso se trata, acá no es una cuestión de cambiar al gobierno y nada más. Es cambiar el gobierno para cambiarle la vida a la gente, para recuperar la seguridad, para recuperar el valor del salario y de la jubilación, para eso tenemos que ampliar”, aseguró.

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, viajó a San Juan para acompañar a Marcelo Orrego. (Twitter)

Al referirse a los motivos de la caída del peronismo tras 20 años de gobierno en San Juan, el alcalde porteño señaló: “La gota que rebalsó el vaso, y que es una muestra de autoritarismo, fue el querer quedarse con el poder para siempre. Lo hicieron con la Ley de Lemas, lo hicieron con la vocación del gobernador actual de querer perpetuarse, sabiendo que la Constitución no lo dejaba. Pero ya venía un aire de cambio hace un año”.

“Además, hay una provincia que está como parada en el tiempo. No hay proyectos nuevos, no se han generado puestos de trabajo. En San Juan se podría explotar el turismo mucho más, hay lugares divinos en la provincia pero no están explotados ni hay buena conectividad. Es una provincia que venía detenida en el tiempo y el tema de querer quedarse para siempre empujó el cambio que ya venía de antes”, afirmó Larreta.

Orrego, nuevo gobernador en San Juan: llamó a “trabajar con todos, sin distinción de ideologías”

El gobernador electo de San Juan, Marcelo Orrego, llamó anoche a “trabajar con todos, sin distinción de ideologías políticas”, tras obtener la victoria.

”He venido a la política a trabajar y a hacer”, expresó Orrego desde el búnker. En ese marco, Orrego sostuvo que “vamos a trabajar en resolver los problemas que la gente no puede resolver sola”.

”Conocemos bien el perfil de la provincia y hay muchas cosas que cambiar y no me va a temblar la mano para hacerlo”, aseveró.

Orrego, gobernador electo en San Juan

Afirmó también que “son cambios con certeza” y agregó que “miramos al pasado con los ojos del futuro para aplicar programas para proteger a las familias”.

Orrego agradeció a los otros candidatos que se presentaron dentro de su frente, Unidos por San Juan, y saludó también a José Luis Gioja y Rubén Uñac, quienes se postularon para disputador el cargo a gobernador por el oficialismo.

Por último, expresó que al triunfo “lo hicimos entre todos y de a poco”, ya que “hemos ganado por kilómetros caminados”, y manifestó que “soñábamos que San Juan se iba a despertar, no se dio el 14 de mayo pero se dio ahora por fin”.

