La espinosa audiencia pública que atravesó un fiscal propuesto por Cornejo para ascender en la Justicia

Se trata de las postulaciones de Fernando Giunta y Gustavo Pirrello, enviadas por el Poder Ejecutivo para cubrir el cargo de fiscal de Cámara Penal en la Primera Circunscripción Judicial.

En principio este cargo había quedado vacante tras el fallecimiento del fiscal Gustavo Nazar , pero el Procurador de la Corte, Alejandro Gullé , fue habilitado a crear un puesto paralelo para que sean dos fiscales los encargados de llevar adelante esa tarea.

En ese contexto, primero se analizó la postulación del fiscal Giunta, quién se desempeña actualmente a cargo de la Unidad de Delitos de Tránsito. Su pliego reunió 545 avales y siete impugnaciones , dos de ellas muy ruidosas. Mientras que el fiscal Pirrello acumuló 747 adhesiones y una sola impugnación.

Los pliegos serán votados por el Senado en sesión de acuerdo el próximo martes 9 de diciembre.

Las duras impugnaciones contra Giunta

El abogado Carlos Varela Álvarez se hizo presente en la audiencia y cuestionó al fiscal por “no ser idóneo para el cargo”. Aseguró que es un “ahijado del poder”, citando la denuncia por violencia de género que le realizó su expareja en 2017, cuando Giunta encabezaba precisamente la Unidad Fiscal de Violencia de Género. Este episodio motivó su traslado a la fiscalía de Tránsito.

También el abogado recordó la denuncia que él realizó el año 2021 contra el juez Horacio Cadile por los chats que revelaron comentarios ofensivos sobre la monja Kumiko Kosaka, a quién defendió en el juicio por los abusos en el Próvolo. El fiscal Giunta formaba parte de ese grupo de WhatsApp, por lo cual fue denunciado ante el Jury, pero no prosperó.

Después de esta intervención, la exdiputada nacional del FIT, Soledad Sosa, pidió la palabra como dirigente del sindicato de Empleados Judiciales. Se sumó a las críticas por la denuncia de violencia de género y el “bochornoso apartamiento que tuvo en su momento”.

Aseguró que tiene “un patrón de conducta completamente incompatible con la ética pública” y también lo acusó de “criminalizar la protesta”, por haber imputado al secretario general del gremio, Ricardo Babillón, por entorpecimiento del transporte público el mes pasado.

Fiscal Fernando Giunta 1 La Comisión de LAC realizó la audiencia pública por el ascenso del fiscal Fernando Giunta. Prensa Senado de Mendoza

Una voz emotiva a favor

Después de esas fuertes impugnaciones, el fiscal Giunta tuvo un respiro con el aval de índole social que logró con Carla Pagliaricci, la mamá de Agustín y Abril Kruk, los nenes que murieron tras ser atropellados en la Costanera en el año 2018.

La mujer pidió permiso para leer un texto que escribió para la audiencia y le agradeció a Giunta por su labor en la búsqueda de justicia por sus hijos.

“Su compromiso no fue solo profesional, sino ético y sensible acompañando cada instancia con responsabilidad, claridad y respeto hacia mi dolor. Trabajó con dedicación buscando siempre la verdad y la justicia, sin desviarse ni rendirse frente a las dificultades”, sostuvo la mujer.

Y cerró: “Por todo lo que hizo, por su trayectoria, por su conducta íntegra y por el corazón que puso en un caso tan doloroso, considero que el fiscal Giunta se merece plenamente el puesto para el cual se ha postulado”.

Las respuestas del polémico fiscal

A su turno de hablar en la audiencia, Giunta respondió a las acusaciones que recayeron contra él y dijo que la causa por violencia de género “fue archivada hace 7 años”, además de afirmar que tiene una “excelente relación” con su expareja.

Luego, se refirió al grupo de WhatsApp que mencionó Varela Álvarez y aclaró que “se trataba de un grupo privado entre amigos con teléfonos particulares”.

“El nombre del grupo no era `fiscales o jueces` era ´corta la bocha` y en el cual hacíamos bromas, intercambiábamos stickers y tenía un contenido jocoso, sin la intención de lastimar a nadie. Tal vez el doctor Varela debió explicar cómo logró el acceso a un grupo de contenido privado y más aún debió abstenerse de haberlo divulgado”, arremetió.

Fiscal Fernando Giunta 2 El fiscal Fernando Giunta en el turno de su palabra. Prensa Senado de Mendoza

“Yo siempre me manejé conforme a la ley siempre apliqué la ley por igual y a eso se deben muchas de estas impugnaciones que han venido por parte de gremios judiciales”, sostuvo por otro lado.

Y agregó: “No es fácil imputar a personas con las cuales uno trabaja todos los días. Pero la ley es igual para todos, yo me veo obligado a aplicarla aunque se generen este tipo de campañas o este tipo de hostilidades en mi contra”.

Y cerró: “Mi compromiso en el caso de que ustedes me den el acuerdo, es a continuar trabajando y aplicando la ley en procura de la justicia”.

La palabra del fiscal Pirrello

En su exposición, Pirrello repasó su recorrido dentro del Poder Judicial, iniciado en 2007 en la Oficina Fiscal Nº 9 de Villanueva. Luego obtuvo el cargo de fiscal de instrucción, tuvo un paso por la Fiscalía Penal de Menores y posteriormente se desempeñó como fiscal en Capital. Desde 2016 integra la Unidad Fiscal de Homicidios.

Señaló que se siente orgulloso de pertenecer al Ministerio Público Fiscal, destacó el compromiso de su equipo y remarcó la importancia de brindar respuestas a las familias que atraviesan la pérdida de un ser querido en contextos de violencia.