La escandalosa renuncia de Insaurralde atravesará el primer debate presidencial

A horas del primer debate de candidatos a presidente de la Argentina, un nuevo escándalo salpicó al gobierno nacional y a varios funcionarios de Unión por la Patria.

Este sábado, la modelo y mediática Sofía Clerici publicó una serie fotografías y videos en los que sale compartiendo un paseo en yate en Marbella con el ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde.

Las imágenes, que se conocieron a días de haber publicado los altísimos niveles de pobreza que atraviesa la Argentina, generaron malestar en el oficialismo debido al contexto electoral.

La sucesión de eventos se dio de manera rápida. En la misma tarde del sábado, Insaurralde presentó su renuncia mediante una nota al gobernador Axel Kicillof.

“Como no quiero que se me utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral, presenté hoy mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la Provincia”, explicó el ex marido de Jesica Cirio.

Según informó Infobae, Sergio Massa se enteró de lo ocurrido poco antes de partir a Santiago del Estero para participar del primer debate presidencia. “Este señor tiene que renunciar ya”, expresó a sus íntimos.

Distintos políticos condenaron la actitud del exfuncionario de Axel Kicillof, quien tuvo vacaciones de lujo en medio de la crisis económica.

Ayer por la tarde, mientras las fotos y los posteos de Clerici invadían las redes sociales, otros candidatos se pronunciaron al respecto. Milei, Bullrich, Petri, Bregman, y Florencio Randazzo, candidato a vicepresidente de Schiaretti, se pronunciaron al respecto.

Así surgió el amor entre Martín Insaurralde y Sofía Clerici.

El principal blanco, además de Martín Insaurralde, fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. “Cuando los políticos te dicen que el gasto público es sagrado y que no se puede recortar nada es porque están cuidando los negocios que les permiten vivir como monarcas”, escribió Milei en X.

“Es una vergüenza que los funcionarios ostenten ese dinero. Quiero un país austero. Que Insaurralde explique de dónde sacó la plata. Un crucero así sale entre 12.000 y 18.000 euros por día”, dijo Patricia Bullrich en una entrevista en Santiago del Estero.

“Se nos ríen en la cara y nos roban en la cara. En la misma semana que se conoció el aumento de la pobreza, con casi el 47% de pobres en los partidos del Gran Buenos Aires, Insaurralde en Marbella gastando fortuna en euros”, expresó Petri.

“Si soy gobernador hoy mismo le doy una patada en el orto (sic). Es faltarle el respeto al conjunto de la sociedad, a la cantidad de gente que la está pasando mal que supuestamente estos señores dicen que representan”, manifestó Randazzo.

Mientras las familias trabajadoras no llegan a fin de mes y millones de pibes de la provincia se hunden en la pobreza, el jefe de gabinete de Kicillof está de vacaciones en un yate de lujo en Marbella. Un escándalo lo de Insaurralde. Sin vergüenza”, manifestó Del Caño.

Debate presidencial

A sólo tres semanas de las elecciones presidenciales del 22 de octubre, los cinco candidatos que competirán en los comicios participarán esta noche del primer debate obligatorio que se realizará en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, donde disertarán sobre tres ejes temáticos: economía, educación y derechos humanos.

El lugar elegido para el debate, que comenzará a las 21 y se extenderá por dos horas y 10 minutos aproximadamente, será el Centro de Convenciones Forum, un predio gestionado por la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que oficiará como anfitriona.

En ese marco, se reunirán por primera vez Sergio Massa (Unión por la Patria, UxP), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio, JxC), Javier Milei (La Libertad Avanza, LLA), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País, HNP) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad, FIT-U).

