15 de octubre de 2025 - 22:26

La diputada Pamela Calletti explotó contra su par Rodolfo Tailhade: "No seas machirulo"

Pamela Calletti apuntó contra Emiliano Estrada por malversación de fondos y difusión de fake news. Sin embargo, fue interrumpida por Tailhade, quien sacó de quicios a la diputada.

Pamela Calletti apuntó contra Emiliano Estrada por malversación de fondos y difusión de fake news.

Pamela Calletti apuntó contra Emiliano Estrada por malversación de fondos y difusión de fake news.

Foto:

Diputados
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La diputada nacional Pamela Calletti cruzó fuerte al kirchnerismo por intentar evitar el desafuero de su par salteño Emiliano Estrada. Todo ocurrió en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación.

Leé además

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos.

Diputados: la oposición avanza con la interpelación contra Guillermo Francos

Por Redacción Política
Se cayó la sesión en Diputados para interpelar a Karina Milei, Luis Caputo y Mario Lugones

Karina Milei, Luis Caputo y Mario Lugones se ausentaron en Diputados y se cayó la sesión de interpelación

Por Redacción Política

La legisladora, también de Salta, protagonizó un tenso cruce con sus pares de Unión por la Patria (UxP). Durante su alocución, la diputada Pamela Calletti mostró su enojo al ser interrumpida en su turno de exposición.

Embed

Su reacción no tardó en tomar repercusión. La situación se dio debido a que sus pares de UxP acotaban lo dicho por la legisladora. ‘’Es una falta de respeto’’, afirmó indignada.

‘’Diputado, yo lo escuché. Así que sea respetuoso. No sea machirulo diputado’’, aclaró Calletti. Cabe recordar que Estrada es señalado por malversación de fondos y difusión de fake news.

Más allá del tenso momento, lo cierto es que la decisión sobre el desafuero quedará ahora en manos de la Cámara baja. Mientras tanto, el expediente continúa su curso en la Justicia Federal, que ya rechazó recursos de la defensa del legislador.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Javier Milei junto a Donald Trump 

Milei ratificó el apoyo de Trump: "Estados Unidos me va a seguir apoyando, al menos, hasta 2027"

Por Redacción Política
el peronismo impulsa una comision investigadora por las demoras de una decada en el ecoparque

El peronismo impulsa una comisión investigadora por las demoras de una década en el Ecoparque

Por Martín Fernández Russo
No, el elector no debe aclarar su voto para Santilli ni tachar a Espert en la boleta única

No, el elector no debe "aclarar su voto para Diego Santilli" ni tachar a Espert en la boleta única

Por Redacción Política
Polémica porque candidatos del PJ de General Alvear promueven el turismo en San Rafael.

Polémica porque candidatos del PJ de General Alvear promueven el turismo en San Rafael

Por Redacción Política