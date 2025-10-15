La diputada Pamela Calletti explotó contra su par Rodolfo Tailhade: "No seas machirulo"

La diputada nacional Pamela Calletti cruzó fuerte al kirchnerismo por intentar evitar el desafuero de su par salteño Emiliano Estrada. Todo ocurrió en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación.
Pamela Calletti apuntó contra Emiliano Estrada por malversación de fondos y difusión de fake news. Sin embargo, fue interrumpida por Tailhade, quien sacó de quicios a la diputada.
La diputada nacional Pamela Calletti cruzó fuerte al kirchnerismo por intentar evitar el desafuero de su par salteño Emiliano Estrada. Todo ocurrió en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación.
La legisladora, también de Salta, protagonizó un tenso cruce con sus pares de Unión por la Patria (UxP). Durante su alocución, la diputada Pamela Calletti mostró su enojo al ser interrumpida en su turno de exposición.
Su reacción no tardó en tomar repercusión. La situación se dio debido a que sus pares de UxP acotaban lo dicho por la legisladora. ‘’Es una falta de respeto’’, afirmó indignada.
‘’Diputado, yo lo escuché. Así que sea respetuoso. No sea machirulo diputado’’, aclaró Calletti. Cabe recordar que Estrada es señalado por malversación de fondos y difusión de fake news.
Más allá del tenso momento, lo cierto es que la decisión sobre el desafuero quedará ahora en manos de la Cámara baja. Mientras tanto, el expediente continúa su curso en la Justicia Federal, que ya rechazó recursos de la defensa del legislador.