La diputada Pamela Calletti explotó contra su par Rodolfo Tailhade: "No seas machirulo"

Pamela Calletti apuntó contra Emiliano Estrada por malversación de fondos y difusión de fake news. Sin embargo, fue interrumpida por Tailhade, quien sacó de quicios a la diputada.

Pamela Calletti apuntó contra Emiliano Estrada por malversación de fondos y difusión de fake news.

La diputada nacional Pamela Calletti cruzó fuerte al kirchnerismo por intentar evitar el desafuero de su par salteño Emiliano Estrada. Todo ocurrió en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación.

La legisladora, también de Salta, protagonizó un tenso cruce con sus pares de Unión por la Patria (UxP). Durante su alocución, la diputada Pamela Calletti mostró su enojo al ser interrumpida en su turno de exposición.

Embed ️ Pamela Calletti (Innovación Federal) explotó contra Rodolfo Tailhade (UP) mientras exigía el desafuero de su coprovinciano Emiliano Estrada.



En un ataque de nervios, la diputada nacional de Innovación Federal por Salta se sacó de quicio contra legisladores kirchneristas https://t.co/ZfC3EnCJhc pic.twitter.com/LTQ008itl8 — Noticias Argentinas (@NAagencia) October 15, 2025 Su reacción no tardó en tomar repercusión. La situación se dio debido a que sus pares de UxP acotaban lo dicho por la legisladora. ‘’Es una falta de respeto’’, afirmó indignada.

‘’Diputado, yo lo escuché. Así que sea respetuoso. No sea machirulo diputado’’, aclaró Calletti. Cabe recordar que Estrada es señalado por malversación de fondos y difusión de fake news.