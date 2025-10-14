Diputados: la oposición avanza con la interpelación contra Guillermo Francos

Este martes, los bloques opositores de la Cámara de Diputados lograron obtener un dictamen para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos . Este acuerdo en la Cámara baja resulta por no haberse aplicado la ley de Discapacidad, con el argumento oficial que el Congreso no dispuso el mecanismo de financiamiento de esa norma.

El Gobierno decidió que no aplicará esa ley que declara la emergencia en materia de discapacidad hasta que el el Congreso no defina de dónde se obtendrán los recursos para instrumentar esa medida. Para ese caso, en este año deben destinarse 3 billones de pesos .

Por ese motivo y cumplimiento con el emplazamiento aprobado la semana pasada en Diputados, se realizó el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones Poderes Reglamento. Estas comisiones la presiden el libertario Nicolás Mayoraz , y la macrista Silvia Lospennato , respectivamente.

En esa reunión plenaria la oposición logró emitir dictamen de mayoría con 29 firmas . Esto fue avalado por Unión por la Patria, la Coalición Cívica, y Encuentro Federal , que votó dividido debido a la moción de censura

Por otra parte, hubo un dictamen de minoría impulsado por el oficialismo y el PRO , y otro despacho firmado por un sector de Democracia para Siempre, encabezado por su presidente Pablo Juliano, y del cordobés Juan Brugge. De todos modos, ese despacho deberá ser considerado en el recinto de sesiones para aprobar la interpelación de Francos y ahí definir la fecha en la cual el funcionario deberá concurrir a exponer ante el recinto de sesiones.

Cabe mencionar que, si bien se avanzó con un dictamen para interpelar a Francos, se diluyó la posibilidad de impulsar un voto de censura, ya que muchos bloques dialoguistas se oponen a utilizar ese mecanismo constitucional.

El autor del proyecto, Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), señaló que "no hay un tema personal con el Jefe de Gabinete, es la persona que la Constitución dice que tenemos que cumplir con reasignar las partidas, además de ser quien firmó un decreto diciendo que no va a cumplir con la ley”.

Guillermo Francos en Diputados Guillermo Francos en su paso por Diputados, cuando señaló que "el presidente no mantuvo vínculo con el proyecto Libra". (foto archivo) JUAN VARGAS / NA

“El mecanismo que propuse en mi proyecto es interpelar para que explique los motivos y las circunstancias para no cumplir por escrito con una ley”, explicó Carreño. Y añadió que el Congreso no puede "no hacer nada cuando no se cumpla una ley, no admito que finjamos demencia y se avance sin hacer algo cuando el Gobierno en un decreto dice que no va a cumplir con una ley, ahí se rompe el estado de derecho y no lo podemos permitir”, .

Por su parte, el diputado de UxP, Daniel Arroyo, advirtió que “estamos ante un hecho inconstitucional, absurdo y brutal contra las personas con discapacidad y sus familias”. Y agregó: “Planteamos el camino de la interpelación al Jefe de Gabinete con posible moción de censura, espero que prime la racionalidad y que el gobierno haga lo que tiene que hacer ante un proceso doloroso y desesperante”.

En su turno, Pablo Juliano manifestó que "nosotros no nos queremos subir a la carroza de la censura, porque no queremos darle de comer a un gobierno tan sensible y débil”. En tanto, la diputada del PRO, Silvana Guidici, dijo al rechazar la interpelación que "cuando la moción de censura se aplica para ejercer un control político lo que está generando, porque se utiliza como herramienta partidaria, es un intento de desestabilización”.