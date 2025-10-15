Murió Hernán Damiani, candidato a diputado nacional por la UCR en Misiones, tras descompensarse en vivo

El referente radical falleció esta noche, tras descompensarse en plena transmisión de un debate vía streaming. Medios locales reportaron que Damiani sufrió un infarto.

El candidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical en Misiones, Hernán Damiani, falleció este miércoles por la noche. El dirigente radical sufrió una descomposición durante una transmisión en vivo del programa Dólar Blue, emitido por la plataforma La Casa del Streaming.

Fuentes del radicalismo confirmaron al medio local Primera Edición la triste noticia. Además, el citado diario informó que Damiani fue trasladado de urgencia al Hospital Madariaga de Posadas, donde ya llegó sin signos vitales.

Todo ocurrió cuando el referente radical participaba de un debate junto a otros invitados. Ante el gesto de Damiani, los conductores interrumpieron la transmisión y pidieron asistencia médica. Una ambulancia llegó al lugar y trasladó al dirigente hasta el centro de salud, donde finalmente se confirmó su deceso.

Desde el canal 12 Misiones detallaron que el Damiani sufrió un infarto. Además ampliaron que fue asistido de inmediato por el doctor Walter Villalba, exministro de Salud de Misiones, quien se encontraba presente en el lugar.

Hernán Damiani, segundos antes de sufrir una descompensación durante un debate político Hernán Damiani, segundos antes de sufrir una descompensación durante un debate político. redes Tras la emisión del programa y sin salir de la consternación, uno de los conductores del ciclo, Lucas Doroñuk, exigió respeto a la audiencia y solicitó no difundir las imágenes del episodio. “Acá pasa a segundo plano todo, lo político, lo ideológico, el programa ya nada tiene importancia. Pedimos respeto y por favor, no compartan ni viralicen las imágenes”, dijo visiblemente afectado.