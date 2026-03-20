20 de marzo de 2026 - 19:42

La CTA y la Pastoral Social se manifiestan en contra de la reforma laboral y analizan la situación del país

Iglesia y sindicalismo se reunieron para analizar el panorama político y económico del país y expresaron preocupación por la aprobación de la reforma laboral.

Representantes de CTA Hugo “Cachorro” Godoy y el Secretario General de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) de Argentina, Monseñor Dante Braida.

Representantes de CTA Hugo “Cachorro” Godoy y el Secretario General de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) de Argentina, Monseñor Dante Braida.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Este viernes, el Secretario General de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy y el Secretario General de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, se reunieron con el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS), Monseñor Dante Braida para analizar la situación económica y social del país, la cual describieron como "grave"

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A través de un comunicado oficial, la CTA declaró que las partes coincidieron en señalar el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población, expresado en la pérdida del poder adquisitivo, el crecimiento de la desigualdad y el aumetyo de la exclusión social. Además, subrayaron la necesidad de "generar espacios de articulación entre organizaciones sindicales y la Iglesia para visibilizar estas problemáticas y promover iniciativas que contribuyan a mitigar sus efectos"

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Por otro lado, la CTA y la Pastoral Social plantearon visibilizar las problemáticas actuales que atraviesa la sociedad argentina ante la "aprobación de la reforma laboral que debilita los derechos de los trabajadores, el aumento de la desocupación y la grave situación que afecta a los jóvenes en los barrios, especialmente en relación con el consumo de drogas"

Conmemoración del fallecimiento del Papa Francisco

Asimismo, las agrupaciones acordaron impulsar una agenda de acciones conjuntas durante la semana del 21 de abril, con el objetivo de conmemorar la memoria y el legado del Papa Francisco, a un año de su fallecimiento. En este marco, señalaron en el texto que prevén la realización de actividades que "rescaten su compromiso con los sectores más vulnerables, su prédica en favor de la justicia social y su permanente llamado a la solidaridad y al encuentro de los pueblos"

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Finalmente, expresaron su preocupación por el escenario internacional de guerra y aseguraron que las reiteradas declaraciones del presidente Javier Milei y de su gabinete representan "un peligro" ya que podrían involucrar al conjunto del país en el conflicto.

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