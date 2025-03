La CGT confirmó el paro general y criticó al Gobierno por "imponer sin negociar"

La Confederación General del Trabajo ( CGT ) ratificó la convocatoria a un paro general para el 10 de abril y acusó al Gobierno nacional de no abrir canales de diálogo con los sindicatos . Según confirmó Octavio Arguello, cosecretario general, la medida de fuerza se extenderá por 36 horas.

“No buscan soluciones para los trabajadores”, dijo Arguello

En una entrevista con radio Splendid AM 990, el dirigente sindical criticó fuertemente la postura del Gobierno nacional, al señalar que "hace tiempo que no hay diálogo" y que las negociaciones con el Ejecutivo han fracasado. "El gobierno impone, no permite acuerdos en paritarias y tampoco busca soluciones para los trabajadores", sostuvo Arguello.