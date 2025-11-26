La Cámara de Diputados ya aprobó tres de los cuatro proyectos mineros: en qué consisten

Con protesta de organizaciones sociales y ambientales en la peatonal Sarmiento, la Legislatura provincial ya sancionó tres de los cuatro proyectos del paquete sobre minería que impulsó el gobierno d e Alfredo Cornejo .

El primero que se trató y logró la aprobación fue la creación del Fondo de Compensación Ambiental, con 39 votos a favor y 6 en contra.

Luego, en forma rápida, se sancionaron también un proyecto que establece el destino de las regalías mineras y el conjunto de las declaraciones de Impacto Ambiental para proyectos de exploración que constituyen Malargüe Distrito Minero Occidental II.

En las tres iniciativas, votaron en forma positiva los bloques de Cambia Mendoza –más sus aliados-, mientras que el peronismo y La Unión Mendocina votaron divididos.

Ahora los diputados comienzan con el debate del proyecto más importante de todos: la Declaración de Impacto Ambiental para la explotación de PSJ Cobre Mendocino .

Primera sanción

En el interbloque del PJ rechazaron el proyecto de creación del Fondo de Compensación Ambiental las diputadas Valentina Morán y Roxana Escudero y el legislador José Luis Ramón (Consumidores y Ciudadanos). Los diputados que responden a los intendentes y Gabriela Lizana (Frente Renovador), en cambio, aprobaron la iniciativa.

Mientras que en LUM se desmarcaron con votos negativos los sancarlinos Jorge Difonso y Rolando Scanio. La bancada PRO y el diputado Edgardo Civit Evans (Jubilados) avalaron.

En tanto, el diputado Emmanuel Fugazzotto (Partido Verde) completó la lista de rechazos.

La misma configuración de votos (39 positivos y 6 negativos) se repitió en las votaciones de los proyectos sobre el régimen de regalías mineras y Malargüe Distrito Minero Occidental II.

En qué consiste el Fondo Compensador

Con la creación de este Fondo se busca una intervención inmediata ante daños ambientales colectivos, emergencias o zonas degradadas. Será financiado con recursos provenientes de multas y tributos ambientales, indemnizaciones judiciales, aportes por Declaraciones de Impacto Ambiental, créditos, donaciones y recuperos legales, propone el proyecto.

Los recursos podrán destinarse a la restauración o mitigación de daños ambientales de incidencia colectiva cuando los responsables sean insolventes o no estén determinados; a acciones de compensación para recomponer áreas afectadas por actividades industriales; también a la atención de emergencias ambientales; y a la ejecución de obras de recomposición ecológica que beneficien a comunidades afectadas.

El texto del proyecto invita tanto al Departamento General de Irrigación como a los Municipios a adherir y destinar recursos al Fondo, y establece un plazo de 180 días para la reglamentación posterior a su promulgación.

Las otras leyes mineras aprobadas y PSJ