La bicameral del Covid-19 generó otra discordia entre oficialismo y oposición en la Legislatura

Desde que se publicó en el Boletín Oficial, el 4 de abril, la Ley 9220 en donde se declaraba la emergencia sanitaria, social, administrativa, económica y financiera, se estipuló la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento y Control para que evaluara los números.

Sin embargo, se terminó de conformar el 16 de junio sin demasiada insistencia por parte de la oposición. Ahora, en medio del fuego hacia la gestión de Suárez, apura su funcionamiento. Desde el Senado confirmaron que la primera reunión será el lunes y entre los temas a tratar hay dos: el informe enviado por el Poder Ejecutivo (en mayo) y la denuncia realizada por la Fiscalía de Estado por compras con sobreprecios en el Hospital Lagomaggiore.

Hace días que se observan dardos entre los principales partidos mayoritarios de la provincia en uno de los escenarios preferidos por la dirigencia política: la red social Twitter. Entre mensajes y comunicados cruzados, el destino preferido por la oposición es la gestión de Suárez en lo que respecta al coronavirus.

En las últimas horas se desempolvó la conformación de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control que tiene por objeto, justamente, controlar todas las medidas realizadas por el Poder Ejecutivo -en el marco de la emergencia declarada- en relación a las operaciones de endeudamiento y uso del crédito, y las contrataciones realizadas.

Para terminar de darle forma, se debían determinar quiénes iban a conformar la comisión, que son 7 representantes de la Cámara de Diputados y 7 de la Cámara de Senadores, además del vicegobernador Mario Abed y el titular de la Cámara Baja, Andrés Lombardi.

“Es una comisión que propusieron ellos (por la oposición) y nosotros, en una muestra de diálogo aprestos a acordar los temas, la incluimos. Nunca preguntaron por la comisión”, aclaró Lombardi a este medio.

Los Andes consultó en más de una oportunidad, durante los meses de abril y mayo, por el estado de la comisión. Y la respuesta, sin tapujos, fue “todavía no se conforma”. Desde ambas cámaras confirmaron que no existieron pedidos formales para apurar su constitución, ni reclamos a viva voz en el recinto. Tal es así, que la Bicameral terminó de conformarse en junio, más de dos meses después de la promulgación de la ley.

Incluso, desde el oficialismo deslizan que todo se trata de apuntarle al Gobernador y la Bicameral es un elemento más: “No lo mencionaron en labor ni en las reuniones, no tenían ningún apuro en que empezara a funcionar”, indicó un funcionario legislativo.

El 3 de junio se dispuso en la sesión de Diputados que Cecilia Rodríguez (UCR), Guillermo Mosso (Partido Demócrata), Mauricio Torres (Frente Renovador-Unión Popular), Mario Vadillo (Protectora), Liliana Poponet (PJ), Helio Perviú (PJ) y Diulio Pezzutti (PJ) integraran la comisión.

En el Senado, se terminó de conformar el 16 de junio, y se dispuso que Carina Lacroux (UCR), Laura Contreras (UCR), Cecilia Cannizzo (UCR), Natalia Vicencio (PJ), Samuel Barcudi (PJ) y Ernesto Mancinelli (Libres del Sur) y Daniel Galdeano (Partido Intransigente).

No obstante, desde ese momento, no hubo fecha para una reunión, la primera, para tratar lo que está en espera. Por un lado, el primer informe enviado por el Poder Ejecutivo sobre los gastos realizados durante parte del mes de marzo y abril. Por el otro, la denuncia realizada por la Fiscalía de Estado por la compra directa de 10 cajas de acrílico para el Hospital Lagomaggiore, destinadas a pacientes intubados en el marco de la pandemia. Esta compra se habría producido con un proveedor no habilitado y a un precio considerablemente superior a los valores de mercado.

“Hay una dilación en la conformación de las comisiones. Y es el oficialismo el que la tiene que constituir y fijar la fecha de la reunión, ya la hemos votado y todo. La Legislatura como organismo de control es bastante triste. La provincia está sufriendo una crisis muy grave en cuanto a elementos de control”, indicó el diputado Mario Vadillo, de Protectora.