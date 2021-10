La apretada agenda de Abed al frente del Ejecutivo provincial

“Jamás usaría su escritorio porque esa es su oficina” ha dicho Mario Abed en varias ocasiones con respecto al despacho de la Gobernación ubicado en el cuarto piso de la Casa de Gobierno. Y la frase se ratifica en una semana en donde estará a cargo del Poder Ejecutivo pero seguirá en el octavo piso del Nuevo Anexo Legislativo (NAL).

Desde ayer y hasta el martes 2 de noviembre, el gobernador Rodolfo Suárez estará de licencia por la intervención quirúrgica que le harán en el corazón. La pandemia tuvo al mandatario casi sin viajes, apenas un puñado y por uno o dos días. Para esta ocasión, se han aceitado cuestiones de gestión previo al armado de valijas por parte del Gobernador quien volverá a las actividades el miércoles 3.

Junto al Gobernador @rodysuarez, participamos de la apertura del 5° Foro Industrial Mendoza, organizado por @uimendoza pic.twitter.com/hyt5Jl1IZW — Mario Abed (@MarioAbedok) October 21, 2021

“Hablé con Rodolfo como lo hago siempre y pautamos cómo sigue la Provincia pero nada fuera de lo normal”, le dijo Mario Abed a Los Andes bajando el perfil. En el binomio radical, como no es muy habitual, hay una relación de mucha confianza. El diálogo y las charlas a solas sin intermediarios ni asesores son frecuentes.

El trajín cotidiano

La mañana del jueves lo tuvo por algunas horas en la Casa de Gobierno manteniendo reuniones con ministros como Lisandro Nieri, de Hacienda y Finanzas. De acuerdo a lo que trascendió, será Abed quien visite a los funcionarios del Ejecutivo y no a la inversa como podría ocurrir de acuerdo a una cuestión jerárquica.

“Hoy 8por ayer) fue al segundo piso de Hacienda, no es que se sentó en la oficina de Suárez y los llamó”, dijo alguien que lo vio por el edificio gubernamental. Es muy posible que los partes médicos sean dados por el ex intendente de Junín y a través de los canales institucionales habituales. Seguirá de cerca los temas de seguridad, salud y economía que vienen siendo protagonistas de la gestión.

En lo que respecta a la agenda, las recorridas serán parte de su itinerario como lo vienen siendo. Hoy llegará hasta el hospital Lagomaggiore junto a la ministra de Salud, Ana María Nadal. Visitarán las instalaciones y la obra de la ampliación que se está ejecutando actualmente. Luego se trasladará al Arena Aconcagua con motivo del cierre de los juegos sanmartinianos del Área Metropolitana.

El fin de semana tiene un maridaje entre política y empresas. Participará de una actividad en el Comité Provincia ubicado en calle Alem de Ciudad, cuya presidencia está en manos de Tadeo García Zalazar y luego, del almuerzo anual de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet).

Julio Totero, actual secretario pero al frente de la entidad, fue precandidato a diputado nacional por Cambia YA, la lista que compitió el 12 de setiembre en las PASO con Cambia Mendoza. La cita es el sábado al mediodía en el salón Divina Marga y allí hablará Abed en reemplazo del Gobernador.

La intención del titular del Senado es no copar la atención, seguir con la agenda y sobre todo sin ceder su despacho. “No lo presto porque (Juan Carlos) Jaliff no me lo ha pedido”, dijo con humor en referencia al Presidente Provisional del Senado quien está a cargo de la Vicegobernación.

Y aunque no lo digan, se prenden velas para que en la ausencia de Suárez no suceda ningún hecho de esos inesperados.

En el medio, el Presupuesto

Una de las curiosidades que aporta la licencia de Suárez involucra al Presupuesto provincial que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados y se tratará el martes próximo en el recinto, un día antes de la vuelta de Suárez. Al estar Mario Abed a cargo de la Gobernación, no puede presidir la sesión de la Cámara de Senadores y quien lo hará es Juan Carlos Jaliff.

El Presidente Provisional del Senado, que termina el mandato en abril del año próximo, tiene 12 años en la Legislatura y conoce como nadie los pasillos del edificio de calle Patricias Mendocinas y Peatonal Sarmiento, además del reglamento de la Cámara Alta.

Por ese motivo, la experiencia en sesiones de alto voltaje político no son una novedad en su carrera y espera tranquilo al martes. El despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado se firmó con el texto aprobado en la Cámara de Diputados.

No hay intenciones de revertir la situación como el año pasado cuando en medio del partido de Argentina y Perú por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, se rosqueaba en un martes que se hizo larguísimo. La contextura física de Abed padeció el sillón del recinto. “Es muy cómodo”, dice sonriente el presidente provisional del Senado, ya preparado para usar el asiento del vicegobernador.

Por estos motivos, el año electoral y lo ya expuesto por la oposición, no se harán intentos por cambiar el destino de una pauta de gastos que se convertirá en ley sin el roll over. No se sabe aun si las exposiciones harán una sesión muy extensa. Para Jaliff, lo más importante es “mantener la calma y ordenar” y por su buena relación con la oposición espera descomprimir las tensiones que puedan surgir.