La ampliación del Registro de Huellas Genéticas obtuvo media sanción de Diputados

En esa misma línea, el texto de elevación a la Legislatura detalla que “todo esto ha sido posible gracias a la infraestructura instalada, el recurso tecnológico dispuesto y el valiosísimo recurso humano abocado a esta tarea”, y que “las constantes ampliaciones, graduales conforme a los recursos disponibles y la capacidad del sistema, han sido estratégicas para permitir no solo la ampliación de las bases de Registro, sino también para garantizar resultados más efectivos y lograr esclarecer diversos incidentes de inseguridad en la provincia. Siguiendo con esta política es que se busca ampliar la extracción de huellas genéticas tanto en investigaciones judiciales como en trámites administrativos, y así contar con un mayor alcance de datos”.

La defensa del oficialismo

Enrique Thomas (PRO Libertad) explicó con respecto a la incorporación del inciso I), que “tiene que ver con una estrategia de operativos, de mega operativos, con una estrategia territorial, donde el Ministerio de Seguridad y Justicia lo que hace es juntar causas con incidencia determinada en un territorio específico”.

“Lo que se propone es extraerla (muestra genética) en el marco de procedimientos policiales legalmente efectuados y de medidas dispuestas en una investigación judicial penal con el fin de lograr una mejor identificación y/o actualización de prontuario previo anoticiamiento informado a la persona vinculada sobre los alcances de la Ley. La extracción de muestras genéticas debidamente justificadas en este accionar, con esta estrategia y con la presencia de un fiscal actuante y del juez, seguramente va a permitir enriquecer este banco de datos genéticos y de alguna manera poder esclarecer algunos delitos”, señaló.

De igual manera destacó que este banco “ha permitido esclarecer una cantidad importantísima, no solo de delitos, sino en algunos casos de identificación de fallecidos, de identificación de personas buscadas o desaparecidas. Es decir, tiene un alcance muy importante y este Banco de Datos Genéticos de la provincia de Mendoza es un ejemplo a nivel de Latinoamérica”.

“Al día de ayer había 93.500 muestras de datos genéticos, tenía 1.500 match al día de ayer. Cuando hablamos de match quiere decir de coincidencia entre un dato que tiene el banco y alguna muestra que se ingresa ya sea por un hisopado formal de una persona, por una colilla de cigarrillo, por algún elemento que se ha detectado en algún delito”, destacó el legislador.

Con respecto al otro inciso, el inciso j), afirmó que hace mención a huellas genéticas extraídas en el marco de trámite administrativo, ante entidades provinciales y nacionales, según convenio con el alcance que establezca la reglamentación y previo consentimiento del individuo que deber ser informado sobre los alcances de la Ley.

En este sentido, subrayó que “se trata, ni más ni menos, que una tendencia que queremos establecer en la provincia, de una progresiva universalización del método de muestra genética”.

“Esto no se hace de la noche a la mañana, es un proceso complejo que requiere un determinado detalle para que la población sepa de qué se trata, sepa cuál es la importancia de esta herramienta moderna y que de alguna manera presente el consentimiento previo para esta extracción de muestra”, acotó.

Opositores que acompañaron

Edgardo Civit Evans (PJA) adelantó que su espacio acompañaría con el voto afirmativo el expediente “con algunas reservas respecto de lo que es la privacidad de los actos que va a manejar un sector del gobierno y que pretendemos que realmente vayan en beneficio absoluto y total de los contribuyentes”.

Remarcó Civit Evans que ha expresado en la comisión su “conformidad” con el proyecto, y puso el acento en algo “indispensable”, según su óptica, “la privacidad de la información, por un lado, y el consentimiento, por el otro”.

Por su parte Emanuel Fugazzotto (PV) expresó dudas respecto a si estas “herramientas son para el Ministerio de Seguridad para que en un procedimiento policial vaya un comisario y tome las muestra genéticas, o si realmente seguirá siendo un proceso que depende del Ministerio Público Fiscal y dentro de un lineamientos de un proceso judicial”.

A su turno, Gustavo Cairo (LLA) indicó que “si uno quiere realmente avanzar por el camino de la justicia y no de la impunidad, esta herramienta de la tecnología es muy útil; por eso la vamos a votar afirmativamente”. Sostuvo además que “la ciencia evoluciona y creo que si el objetivo nuestro es tratar de hacer justicia, descubrir los crímenes, no podemos desdeñar esta situación. Mendoza ha sido pionera en el país y todavía no se entiende cómo la provincia de Buenos Aires y tantas otras grandes provincias de Argentina no han implementado este banco de huellas genéticas tan avanzado en Mendoza, que a mí me tiene muy orgulloso”.

El rechazo del PJ

German Gómez (PJ), adelantó su voto negativo. Sostuvo que “hay que resaltar que hay normas constitucionales que regulan las huellas genéticas, en Mendoza es cierto que se ha avanzado, pero estos dos incisos, uno es innecesario y el otro la misma Ley nacional establece parámetros y condiciones esenciales que hay que tener en cuenta al hacer una Ley de estas características”.

“Hay cuestiones constitucionales provinciales, nacionales y o pactos internacionales que no podemos obviarlos o dejarlos de lado, adolece de técnica legislativa, entiendo que estamos en un proceso de rozar derechos establecidos en nuestra Constitución Nacional, no se cumple con las premisas de la misma”, agregó.

En tanto, José Luis Ramón (CxC) dijo que “este proyecto ya fue, estamos ante un desarrollo exponencial de la inteligencia artificial, que está llevando al mundo al cambio de paradigmas”, considerando asimismo, que “es peligroso dotar de herramientas que den grandes poderes al Estado, que puedan utilizarse para la persecución política”.