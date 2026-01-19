La AMIA rindió homenaje por los 11 años de la muerte de Nisman

La Asociación Mutual Israelita Argentina ( AMIA ) el día de hoy realizó un acto en homenaje al fallecido fiscal Alberto Nisman , al cumplirse aniversario de su muerte.

El acto fue conducido por el secretario general de la institución, Mario Sobol, y también realizaron discursos el presidente de AMIA, Osvaldo Armoza, y la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ex esposa y madre de las dos hijas del fiscal.

También estuvieron presentes en el edificio de la calle Pasteur del barrio de Once, el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela; el presidente de la DAIA; Mauro Berenstein; Sara Garfunkel, madre del fallecido fiscal; referentes comunitarios y del ámbito judicial.

Según información de la Agencia Noticas Argentinas, previo a los discursos de los oradores, los titulares de la DAIA y de la AMIA junto a Arroyo Salgado encendieron una vela en memoria del fiscal, y se recitó una plegaria a cargo del jazán Alberto Dayan.

“Debemos seguir alzando la voz. Porque en definitiva la verdad y la justicia siempre llegan” , sostuvo Arroyo Salgado.

La jueza también hizo referencia al juicio oral en ausencia para los 10 acusados de haber planificado y ordenado el atentado terrorista.

“Hoy podemos decir que el esclarecimiento del juicio AMIA cuenta con la herramienta legal que permitirá someter a juicio oral y público, a aquellos iraníes que el fiscal Alberto Nisman acusó de dicha atrocidad, allá por el 2006”, destacó.

A su turno, Amorza recordó que “para la Justicia argentina la muerte de Alberto Nisman fue un homicidio, directamente relacionado con la tarea que llevó adelante desde la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA, tal como lo determinó, oportunamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“A once años de la muerte del fiscal, reafirmamos que no hay paz posible sin justicia, ni democracia sólida sin verdad. No hay futuro sostenible si el Estado no responde frente a los hechos más graves que han marcado nuestra historia reciente”, expresó.

Y añadió: “Por la memoria de las víctimas del atentado a la AMIA, por las víctimas del atentado contra la Embajada de Israel, por la memoria de Alberto Nisman y por el futuro de nuestra democracia, sigamos reclamando verdad y justicia”.

11 años de la muerte de Nisman

Se cumplen once años del fallecimiento del fiscal Natalio Alberto Nisman, hallado muerto el 18 de enero de 2015 en su departamento de Puerto Madero. Su muerte, calificada por la Justicia argentina como un homicidio, ocurrió horas antes de que presentara en el Congreso una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández (2007-2015) por presunto encubrimiento a funcionarios iraníes vinculados al atentado contra la AMIA en 1994, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos.

nisman La AMIA realiza un acto por los 11 años del fallecimiento del fiscal Natalio Alberto Nisman.

En la noche previa a la presentación que Nisman tenía pautada en el Congreso, donde concurriría por invitación de las entonces diputadas del PRO Patricia Bullrich y Laura Alonso para que profundizara sobre la denuncia presentada.

En la investigación a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano, se concluye que Nisman fue víctima de un homicidio debido a su labor en esta investigación.