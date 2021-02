La amenaza de Dady Brieva al campo: “Tampoco van a ser muy felices cuando la muchachada salga a buscar comida”

Después de las declaraciones de Alberto Fernández , el actor Dady Brieva se metió en la polémica por la posible suba de retenciones y lanzó una advertencia contra el campo.

“¡Se animó a tocar a los dioses!”, exclamó Dady sobre el Presidente frente a la advertencia de un paro por parte de los productores.

“Espero que no sea de esos ladridos que pegamos pero después retrocedemos. Ojalá. Pero no por ir contra el campo. ¡El problema no es el campo! Yo soy más del campo que de la ciudad, no me voy a hacer el urbano. No nací en Nueva York, nací en Santa Fe. El problema es cuando, de alguna manera, el campo o los hacendados manejan los precios. Ahí, ya la propiedad privada se pone entre comillas”, evaluó.

En una entrevista brindada a Mauro Viale en A24, el comediante consideró que “el Estado tiene que estar presente y dialogar con toda esta gente poderosa del campo, para que por lo menos le aseguren la mesa a los argentinos”.

“En momentos de necesidades fuertes como este, con un aumento alimenticio que va de hora en hora, se pone jodido para todos: para el Presidente, para los del campo y para todos los argentinos. Y tampoco los del campo van a ser muy felices cuando toda la muchachada salga a buscar comida. ¿Me entendés lo que te digo?”, arremetió el actor.

El integrante de Midachi confesó que “nadie tira manteca al techo”, respecto a la situación económica actual y la situación de la obra teatral que protagoniza. Sin embargo, evitó cuestionar a las autoridades.

“No me quejo. Yo tuve la entrada a ochenta centavos de dólar en la época de (Juan Vital) Sourrouille y el Plan Primavera y tuve la entrada a cincuenta dólares con (Carlos) Menem. Cuando me viene de menos no la mangueo y cuando me viene de más no la devuelvo. Voy surfeando como todos”, contó.