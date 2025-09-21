La agenda de Javier Milei en Estados Unidos: cita con Donald Trump, Benjamín Netanyahu, el FMI y la ONU

El presidente Javier Milei viajará a Estados Unidos para reunirse con su par estadounidense Donald Trump . También llevará adelante un encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva , entre otras personalidades de la política y la economía global.

El comunicado fue publicado por Cancillería Argentina, en su cuenta oficial. El texto indica que, esta nueva reunión, se realizará “en el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos” .

El mandatario llegará mañana a Nueva York, se espera que su arribo sea cerca de las 09.30. Primero concretará una reunión con el economista argentino doctorado en Hardvard, Alberto Ades . Durante la tarde, hará lo propio con Kristalina Georgieva (FMI) , junto al canciller Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni.

Para cerrar la agenda de su primer jornada de actividades en Nueva York, se encontrará con el economista estadounidense Xavier Sala i Martin , reconocido y destacado por su análisis acerca del crecimiento económico.

Martes:

Milei tiene programado asistir a la intervención del presidente Donald Trump, en el Debate General de la 80º Asamblea General de la ONU, cerca de las 10.45. Dos horas después, tendrá un encuentro bilateral con él y, esa misma noche, participará en una recepción ofrecida por el mandatario estadounidense.

Miércoles:

El presidente intervendrá en el Debate General de la ONU, que se llevará a cabo a partir de las 12. Además participará en la ceremonia de entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, donde estará presente el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Jueves:

En su último día de la gira, se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. También participará de la entrega del Premio de la organización B’nai B’rith. En su agenda figura un encuentro con Donald Lauder, presidente del Congreso Mundial Judío, y Claudio Epelman, director del Consejo Judío Latinoamericano.

Se prevé el arribo de Javier Milei a Buenos Aires para el viernes a las 08.30. Cabe recordar que en su última visita a la provincia de Córdoba, en plena campaña electoral de cara al próximo 26 de octubre, el mandatario reconoció que “están trabajando muy fuertemente”, en una eventual negociación con la administración de Trump, quien respalda al gobierno libertario en la Argentina.

En esa misma línea, el jefe de Estado remarcó que, dichas negociaciones con Estados Unidos, servirán para “avanzar” en todas las cuestiones relacionadas a “mejorarle la vida a los argentinos”.