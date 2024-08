La abogada de Fabiola Yañez habló tras la declaración de la ex primera dama: “Ahora solo resta confiar en la Justicia”

Mariana Gallego, la abogada de Fabiola Yañez en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández, habló con los medios. Lo hizo tras la declaración de la ex primera dama, que tardó cerca de cuatro horas.

“Les transmito el agradecimiento de Fabiola por darle al tema la cobertura que merece. Me pidió que tratemos de seguir en esta línea de confidencialidad y no responder preguntas, que para eso está la Justicia”, expresó Gallego a los medios.

“Fabiola pudo declarar, se sintió muy bien, muy apoyada, muy acompañada por toda la prensa, por la gente y sobre todo por la UFEM, la Fiscalía y el juzgado que está interviniendo”, agregó la abogada.

“Ahora solo resta confiar en la Justicia y seguir los pasos procesales”, dijo la letrada y aclaró que no podía responder todas las preguntas por cuestiones de confidencialidad. “Lo único que puedo decir es que, como en todo juicio penal, hay una querella presentada y ahora va a ser una cuestión de prueba”, indicó.

Fabiola declaró durante cuatro horas

La ex primera dama Fabiola Yañez declaró hoy durante cuatro horas ante el fiscal Ramiro González en la causa por violencia de género iniciada contra el expresidente Alberto Fernández.

La ex primera dama prestó declaración desde Madrid, donde reside actualmente, a través de la plataforma Zoom. La comunicación de Yañez con el fiscal inició pasadas las 10 y finalizó cerca de las 15.

En tanto, la abogada Silvina Carreira, que representa a Fernández, sostuvo que esa audiencia no era “válida” y planteó que, si la ex primera dama “puede prestar una declaración televisiva de muchas horas, exponerlo públicamente y ante toda la sociedad, no la revictimiza tanto la situación”.