Ayelén Mazzina, sobre los dichos de Fabiola Yañez: “Nunca estuve al tanto de la situación de violencia que denuncia”

La ex ministra de Mujeres, Diversidad y Género, Ayelén Mazzina, habló este martes sobre los dichos de Fabiola Yañez, quien denunció que había informado sobre los maltratos que sufría por parte de Alberto Fernández.

La ex primera dama dijo que le había mostrado fotos y videos a Mazzina durante un viaje que había compartido en Brasil. Yañez afirmó que las imágenes evidenciaban la situación de la que era víctima. Este martes, tras el revuelo inicial, la exfuncionaria de Albert Fernández se pronunció en las redes sociales.

“Lo dije y lo sostengo: nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la Ex primera dama. Me pondré a disposición de la Justicia, que es quien debe investigar, porque no puedo permitir una falsedad sobre lo que sucedió ni que se banalice la violencia de género”, escribió en su cuenta de X.

“Agrego que sigue siendo fundamental construir y sostener políticas públicas que prevengan la violencia por motivos de género y asistan a las víctimas que debemos proteger”, expresó en la misma red social.

La denuncia de Fabiola Yañez

En un escrito de 20 páginas presentado en la Justicia, Yañez contó que la histórica secretaria presidencial, María Cantero, conocía de los constantes ataques que sufría. Al igual que la exministra de Mujeres, Género y Diversidad Ayelén Mazzina.

“En una oportunidad, le pedí que me acompañe a dar una entrevista a Brasil, en ese país y en el mundo, éramos referentes por tener Ministerio de la Mujer, así que me pareció apropiado ir con ella, y más aún intentar hablarle de lo que vivía”, rememoró Yañez.

“Recuerdo que después de la conferencia fuimos a cenar, y antes nos sentamos afuera, había un banco, y le dije ´tengo que decirte algo´, le muestro la foto y le muestro los videos de Alberto con otra mujer teniendo relaciones en la Casa Rosada, se queda callada. Dice ´no lo puedo creer, Fabi conta conmigo y vení al Ministerio de la Mujer´. No hizo nada. Después de eso, la encuentro un día en una cena a la que fui con Alberto, se acerca y por lo bajo me dice: ´¿estas mejor´? Sentí que me estaba tomando el pelo”, agregó.