Quién es Cecilia Hermoso, la CM del perro Dylan señalada por Fabiola Yáñez como amante de Alberto F.

La exprimera dama Fabiola Yáñez dio detalles de la supuesta infidelidad del expresidente Alberto Fernández: habría sido con la exfuncionaria Cecilia del Milagro Hermoso González, a cargo de las redes sociales de Presidencia y de la cuenta de Instagram del perro Dylan.

Así lo aseguró la periodista en su escrito de 20 carillas entregado este lunes a la Justicia como parte de la denuncia de violencia de género contra el exmandatario.

Cecilia Hermoso manejaba la cuenta de Dylan, el perro de Fernández.

“En diciembre 2016 regresé y volví a vivir con él, me prometió casarse, tener hijo, todo nuevamente como al principio, pero volvió el hostigamiento, la persecución constante, y mientras yo no daba motivos para esto, en paralelo me llegaban mensajes de muchas mujeres que decían estar teniendo historias intimas con #l, lo cual el negaba”, declaró Yáñez.

“Incluso la persona que le manejaba la cuenta de Dylan, y que hoy maneja en gran medida toda la comunicación de Fernández, era una de estas personas”, mencionó la exprimera dama.

Quién es la funcionaria que habría sido amante de Alberto Fernández

Cecilia del Milagro Hermoso González (35), treinta años menor que el expresidente, se desempeñó hasta diciembre pasado como directora general de Comunicación Digital de la Presidencia de la Nación. Según Fabiola Yáñez, en los términos prácticos estaba a cargo de la cuenta de Instagram del perro Dylan, el famoso collie de pelo largo de Alberto Fernández.

Hermoso González trabajó desde 2017 con Fernández. Era tal la confianza que desde el entorno albertista aseguran que era la única -además del exjefe de Estado- que tenía la clave de su cuenta de Twitter (X).

En el Boletín Oficial del 13 de febrero de 2020, tercer mes de gestión de Alberto Fernández, se constató que mediante el decreto presidencial 147/2020 en su primer artículo ungió a Hermoso González “en el cargo de Directora General de Comunicación Digital dependiente de la Subsecretaría de Comunicación y Prensa de la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación”.

Alberto Fernández, junto a Fabiola, el hijo de ambos y su perro Dylan (Archivo)

Después, cuando la pandemia de Covid-19 cambió todo, la cuestión de la comunicación por redes sociales de Fernández comenzó a ser una cuestión crucial: tras la polémica por la descalificación del por entonces presidente al periodista Jonatan Viale, vía un retuit en abril de 2020, se decidió que el expresidente debería delegar parte de su comunicación a un equipo de “especialistas” o “asesores”.

Según consignó la revista Noticias, el equipo de redes se conformaría, desde entonces, por Cecilia Hermoso como directora general de Comunicación Digital de la Presidencia de la Nación y por debajo de ella estaba un tal José Andrés Bossio.

Este hombre era, al menos hasta ese momento, pareja de Hermoso González y también quien oficiaba hasta ese entonces como uno de los administradores del sitio web alferdez.com.ar. Hermoso González tuvo el beneficio de ser varias veces prorrogada en su cargo -el contrato era formal por 180 días- hasta el fin de la administración albertista.

José Andrés Bossio, pareja de Cecilia Hermoso González y parte del equipo de redes sociales de Alberto Fernández (Foto archivo)

A pesar de no ser del todo idónea para los estándares de la contratación pública, Hermoso González tenía algunos antecedentes en el ámbito de la comunicación. En abril de 2012 creó una sociedad de responsabilidad limitada que regentaba una productora audiovisual, llamada Agustín Vidal Producciones SRL, y figuraba en el directorio con Francisco Agustín Vidal. Ambos, en esos tiempos, fueron parte de la producción del mediático Ricardo Fort, fallecido en 2013, para su programa en América TV.

