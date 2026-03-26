26 de marzo de 2026 - 11:01

Karina Milei ordenó sacar un histórico cuadro de Perón y Evita de Casa Rosada y evalúan poner una de Messi

El argumento formal para el desmontado gira en torno a la detección de fallas en la estructura para su exhibición.

Profesor Juan José Ganduglia observando la obra restaurada en la Coordinación de Patrimonio Cultural del Ministerio de Economía&nbsp;

Profesor Juan José Ganduglia observando la obra restaurada en la Coordinación de Patrimonio Cultural del Ministerio de Economía 

Foto:

.argentina.gob.ar
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El gobierno nacional ordenó retirar la replica del histórico cuadro del expresidente Juan Domingo Perón y su esposa Eva Duarte de Perón ubicada en la antesala al Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Según supo Infobae de fuentes oficiales, la decisión de descolgar la obra responde a un pedido de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, que determinó además el retiro del ploteo del glaciar Perito Moreno exhibido en la pared frontal del mismo pasillo ubicado en el ala del noreste del primer piso.

Leé además

Karina Milei salió a respaldar a Manuel Adorni.

Karina Milei respaldó públicamente a Manuel Adorni y apaga todo rumor de salida: "Mi apoyo, intacto"
Más allá de las fotos que muestran unidad, lo que predomina son las internas libertarias de todos contra todos.

Se terminó el verano

El argumento formal para el desmontado de las copías de las obras de Helmut Ditsch y de Numa Ayrinhac gira en torno a la detección de fallas en la estructura para su exhibición. Además, en la administración libertaria alegan que la exposición a cambios de temperatura producto de los aires acondicionados del pasillo podrían “afectar” la estética de las piezas.

image
image

“Se detectaron algunas fallas estructurales, por lo que optamos por reforzarlos y ponerlos al resguardo”, se sinceró un funcionario ante este medio. El retrato de la familia Perón es una copia del original en óleo sobre tela de 220 centímetros de alto por 150 centímetros de ancho de 1948 que se encuentra exhibido en el Museo de Casa Rosada. Se trata de la última obra del autor que sobrevivió a la destrucción de la simbología peronista en el marco del proceso de “desperonización” tras el golpe de Estado de 1955 y que refleja al Primer Mandatario, con la banda y sonriente, acompañado por “Evita”.

La administración libertaria evalúa una serie de alternativas para reemplazar las piezas. En lugar del retrato del exmandatario y la primera dama, en Balcarce 50 hablan de la posibilidad de enmarcar una lámina de algún procer argentino, entre los que destacan Domingo Faustino Sarmiento, Manuel Belgrano, Juan Bautista Alberdi y Julio Argentino Roca. Sin embargo, la figura que más se impone por estas horas es la del capitán de la Selección argentina campeona del mundo, el ídolo popular Lionel Messi.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un docente agredió a estudiantes libertarios en la Universidad Nacional de Lanús.

Un docente universitario agredió a estudiantes libertarios durante una actividad

La muerte de El Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación desató violencia en todo México. 

El Gobierno declaró al Cártel de Jalisco Nueva Generación como organización terrorista

El Gobierno provincial publicó resoluciones que incluyen cesantías, suspensiones y un caso que derivó en pruebas con cámaras de seguridad. Archivo

Propinas, uso de información confidencial y tutela sindical: el vendaval de sanciones de Cornejo

El ministro del Interior, Diego Santilli, volverá este viernes a a Mendoza.

Diego Santilli vuelve a Mendoza: los motivos de la visita del ministro del Interior