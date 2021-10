Juntos por el Cambio pidió la renuncia de Aníbal Fernández tras increpar en Twitter al dibujante Nik

El cruce en las redes sociales que el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, tuvo con el dibujante Cristian Dzwonik –Nik- derivó en una escalada de tensión que derivará en una denuncia por amenazas hacia el artista plástico por parte del funcionario del Gabinete nacional.

Debido a esto es que desde Juntos por el Cambio salieron a criticar las declaraciones de Fernández y repudiaron lo que consideraron un ataque contra el humorista y su entorno.

El diputado nacional y presidente de Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, declaró: “El país del revés, donde el ministro de seguridad Aníbal Fernández en lugar de cuidar a los ciudadanos, genera miedo y amenazas con sus declaraciones públicas en las redes sociales. Es grave e inadmisible lo ocurrido, le exigimos que se retracte. Nos solidarizamos con el humorista gráfico Nick”.

Nik denunció una “amenaza velada” de Aníbal Fernández: “Tengo miedo”

En tanto, Gerardo Milman, ex secretario de Seguridad y candidato a diputado nacional, pidió la renuncia del funcionario nacional: “El Ministro de Seguridad debe renunciar. Es su responsabilidad cuidar a los argentinos. No amenazarlos, no apretarlos, no intimidarlos. Queda claro que Aníbal Fernández no está a la altura del cargo. Lo que hizo con @nikgaturro es canallesco. Pida disculpas y renuncie”.

Por su parte, la exministra de Seguridad de la Nación y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró que “El Ministro de Seguridad cometió el acto de inseguridad e incertidumbre más grande que un funcionario puede realizar. El Presidente tiene que pedirle la renuncia”.

Qué dijo Nik tras el posteo de Aníbal Fernández

Cristian Dzwonik brindó una entrevista al canal TN y afirmó que “Terminamos todos con miedo, asustados, mis hijas llorando. Esto es el Estado contra una persona”. Además declaró: “Que se metan con tus hijos, en este caso el ministro de seguridad de la nación, dando datos personales de colegio. El estado dispone de todos nuestros datos. En este caso se meten con el colegio donde van mis hijos”.

“Es muy bajo meterse con los hijos. Son prácticas de los peores gobiernos totalitarios”, sentenció.